Al posibilitar exposición a diversos valores de una misma clase, los ETF son una alternativa de inversión interesante, con cada vez mayor arraigo en el mercado local.

Los fondos cotizados en la bolsa local, que son parte del segmento de mercados globales, tienen un buen desempeño en el año, y al 22 de marzo último se negociaron ETF por US$ 52.9 millones, frente a los US$ 19.3 millones del primer trimestre del 2023, manifestó el jefe del segmento de intermediarios y gestores de activos de la Bolsa de Valores de Lima ( BVL ), Julio César Placido.

Lo que impulsando este avance de los ETF en la bolsa local es un renovado apetito por los valores extranjeros,, por la diversificación de los portafolios de inversión que posibilitan estos activos, pues los fondos cotizados en bolsa permiten a los inversionistas, por ejemplo, tener en un solo instrumento exposición a todo un sector, explicó. “Además, del fácil acceso (a los ETF)”, agregó.

En ese contexto, proyectó que la negociación de ETF en la bolsa limeña superaría los US$ 200 millones en el 2024, lo que implicaría un incremento de 68% desde los US$ 119 millones del año pasado. Incluso, según la BVL, la negociación (de ETF) , podría superar los US$ 500 millones este año. “Lo que tenemos (negociado) casi en un primer trimestre nos hace pensar que este año otra vez veremos un incremento en la negociación de los ETF y valores extranjeros”, señaló Placido.

El año pasado, en valores extranjeros totales se negociaron US$ 276 millones, de los cuales US$ 119 millones correspondieron a ETF, precisó.

¿Qué impulsaría el avance la negociación de ETF este año?

Consideró que el mayor apetito por valores extranjeros, como los fondos cotizados en bolsa, que impulsa la negociación de ETF en el presente año, obedece, entre otras razones, a que las casas de bolsas vienen promoviendo la diversificación de las carteras.

Así, las SAB están recomendando incluir valores extranjeros en los portafolios de inversión, dijo. “También los family office y banca privada están fomentando esta recomendación”, añadió.

A este avance en la negociación de los ETF, se suma el acompañamiento de los gestores internacionales de estos fondos (como BlackRock , VanEck o Invesco ) para explicar los asesores patrimoniales o a los inversionistas retail por qué sería este, por ejemplo, el mejor momento de invertir en ETF temáticos o del índice Standard & Poor´s u otros, señaló.

Actualmente, hay 148 ETF disponibles en la plaza local, pero al cierre del año se quiere llevar esta cifra a 200, y se traerá ETF variados, como temáticos y de exposición al mercado estadounidense, entre otros, adelantó.

“Este mes tenemos programado una inscripción de valores. Estamos también conversando con otros gestores internacionales y quizás uno de los más importantes que traeremos, a mediados de año, es a J.P. Morgan , quienes ya tienen algunos de sus instrumentos listados en bolsa, pero va a ampliar esa oferta junto con nosotros”, añadió.

ETF de acciones tecnológicas de EE.UU.

Según la BVL, al 22 de marzo último, los ETF más negociados en la bolsa limeña son los que replican al índice S&P 500 de la bolsa de Nueva York (23%), los de bitcoin (20%), apalancados (16%), renta fija (9%) y los compuestos por acciones tecnológicas (8%).

Los ETF que más se negocian en la plaza local son los que brindan exposición directa al mercado estadounidense, como el de las firmas que conforman el S&P 500 o el que replica a las 100 compañías tecnológicas más importantes ( Nasdaq ), detalló.

Hay algunas casas de bolsa que posibilitan inversiones en ETF desde US$ 100, a través de aplicativos o PC, aunque el monto mínimo para la inversión mínima en el ETF QQQ , que brinda exposición a las 100 compañías más grandes del Nasdaq, es de US$ 446, dijo.

Asimismo, resaltó que hay mayor demanda por el ETF de bitcoin , desde que se listó en la bolsa local en febrero del 2024, lo que indica que las personas querían ingresar a este tipo de activos, pero el mecanismo que existía -inversión directa en la criptomoneda a través de las exchange o plataformas de intercambio- no les parecía el más seguro.

“Eso explica gran parte de la tendencia en las plazas de Estados Unidos ( EE.UU. ), la cual se está replicando en el mercado local y se observa que tanto las personas de mediano patrimonio como los inversionistas retail están ingresando al ETF de la criptomoneda”, destacó.

ETF de acciones EE.UU. que pagan dividendos ingresaría a bolsa pronto

En ese contexto, el director regional de ETF Business Development and Sales de VanEck, Eduardo Escario, comentó que esa firma está en conversaciones con la bolsa local para incorporar un ETF que invierte en las acciones de las 100 empresas más grandes del mundo que pagan altos dividendos .

“Creo que (este fondo cotizado en bolsa) podría ingresar en el segundo trimestre porque hay apetito por este producto”, dijo.

Placido también mencionó que los fondos cotizados en bolsas referidos a commodities , asociados a la minería o metales como oro y plata , tienen demanda. “Los inversionistas peruanos todavía tienen ese sesgo de invertir en ETF vinculados a minería o metales ”, agregó.

