El jefe de Análisis de Kallpa SAB, Marco Contreras, señaló que la demanda por ETF en valores extranjeros en el mercado de valores local aumentó en la última década por el interés de los inversionistas en diversificar sus portafolios de inversiones.

“La participación de valores extranjeros en la negociación en la bolsa local aumentó en los últimos 10 años y parte de esos valores foráneos incluyen a los ETF (...) En la Bolsa de Valores de Lima (BVL) hay listados decenas de ETF, principalmente, de Estados Unidos”, mencionó.

Agregó que “el mercado peruano se limita a 15 valores que tienen más o menos una liquidez aceptable y los inversionistas buscan otras opciones para diversificar sus carteras, siendo la alternativa más atractiva el mercado estadounidense”.

Los ETF listados en la bolsa limeña pagan un impuesto de 5% a las ganancias de capital (que se generen en esa plaza) siempre y cuando no tengan presencia bursátil, de lo contrario, es decir, si tienen ese indicador de liquidez (frecuencia de negociación) no pagan dicho tributo, explicó.

La presencia bursátil indica los instrumentos financieros o valores que más se comercializan en el mercado de valores. Cabe destacar que las inversiones fuera de bolsa local pagan un impuesto de 30% a las ganancias de capital.

Beneficios de ETF

En Perú, los inversionistas prefieren apostar en estos instrumentos financieros de acciones y bonos, más que en ETF de commodities, buscando diversificar sus portafolios porque probablemente cuenten con (valores de) empresas mineras locales, señaló el director regional de ETF Business Development and Sales de VanEck, Eduardo Escario, a su turno.

“Entonces, tradicionalmente, invierten en mercados desarrollados sobre todo EE.UU., que es una plaza de referencia mundial, y también lo hacen en acciones y renta fija (bonos)”, agregó.

Los ETF son cada vez más usados en todo el mundo, debido sus variados beneficios como: menores costos, mayor diversificación, más transparencia, se pueden comprar y vender en cualquier momento, entre otros, sostuvo Escario de la gestora de ETF.

A continuación, el CEO de El Dorado Asset Management, Melvin Escudero, manifestó que el ETFPERUD de El Dorado, que refleja el comportamiento de las acciones líderes de la bolsa local, fue lanzado en marzo del 2021, cuando reveló pérdidas ese año por la falta de confianza de los mercados internacionales (por la coyuntura del país en esa época).

Sin embargo, este instrumento financiero mostró un retorno de 9% en lo que va del año y 28% en los últimos 12 meses, debido a la vuelta de la confianza hacia el Perú, anotó en el campanazo por el tercer aniversario del lanzamiento del ETFPERUD de El Dorado.

“Estamos entre las cinco bolsas de América Latina más rentables y nuestro ETF de los que siguen Perú es el más rentable”, aseveró Escudero.

Inversionistas retail

Comentó que el ETFPERUD de El Dorado inició con un tamaño de US$ 10 millones, encontrándose ahora en los US$ 70 millones y a puertas de iniciar una tercera fase de diversificación internacional, lo que debe posibilitar contar con un ETF con un volumen superior a los US$ 100 millones.

Ello se logró gracias a la inclusión de diferentes tipos de inversionistas que compraron el citado ETF y que hoy llegan a 300, desde personas naturales hasta inversionistas institucionales, sostuvo Escudero.

Con nueve dólares, una persona natural puede adquirir una unidad o valor cuota de este instrumento financiero, siendo lo razonable cuando se ingresa al mercado de valores, a través de una casa de bolsa empezar con 1,000 dólares, manifestó.

Pero al existir costos de intermediación, lo más recomendable es comprar (participación en el ETF) a partir de los 10,000 dólares con el objeto de que tales costos (del mercado de valores y del gestor del ETF) sean más baratos, sugirió Escudero.

ETF de bonos en Perú

En el largo plazo, a 10 o 15 años, se prevé que Perú será una economía que produce insumos fundamentales en la transición del cambio climático, siendo el principal insumo el cobre, entre otros, lo que posibilitará que inversionistas de EE.UU. y Asia busquen instrumentos financieros para tener exposición en mercados como Perú, siendo los ETF una opción ideal para ellos, anotó.

Los valores de las compañías que comprenden el ETFPERUD de El Dorado son: Compañía de Minas Buenaventura, Southern Copper, Credicorp, Intercorp Financial Services, Sociedad Minera Cerro Verde, Ferreycorp, Enel Distribución Perú, Alicorp, Volcan Compañía Minera y Cementos Pacasmayo.

Finalmente, el CEO de El Dorado Asset Management, señaló que pronto lanzarán un ETF de bonos en Perú.