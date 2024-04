Se pueden armar notas estructuradas de bonos, acciones, ETF (exchange traded funds) o fondos cotizados en bolsa, commodities, entre otros.

Se trata de instrumentos financieros híbridos porque combinan productos de renta fija como bonos o depósitos, por ejemplo, con renta variable o acciones , limitan el riesgo de pérdida de capital y se ajustan al perfil de los inversionistas, refirió el gerente general de BBVA Bolsa , Jorge Ramos.

Se puede también ajustar el plazo de las notas estructuradas, por ejemplo, a uno, dos o tres años, agregó. “De cuerdo a los perfiles de riesgo de los inversionistas, se puede acceder a productos de inversión que tal vez, de manera directa, no lo harían”, comentó.

Estas notas contienen renta fija (bonos, depósitos , etc.), instrumentos derivados de acciones, índices bursátiles, criptomonedas , entre otros. Los derivados financieros son contratos y su valor depende del comportamiento del precio de otros activos, denominados subyacentes (acciones, tasas de interés, etc.)

Las notas estructurados se han convertido en uno de los productos más demandados, tanto por parte de los inversionistas retail como de los institucionales, dijo.

Ello responde a que este producto posibilita a los inversionistas acceder a instrumentos financiero s a los que, de otra forma, no podrían hacerlo, a la vez que pueden preservar su capital ante variaciones o volatilidad en el mercado, explicó.

Quienes apuestan por este producto de inversión suelen ser de alto patrimonio y destinan desde US$ 10,000 a US$ 200,000 dólares, detalló. “Los que invierten en notas estructuradas a través de fondos mutuos, tal vez pueden entrar con menos monto”, precisó.

Personas de alto patrimonio invierten en notas estructuradas en promedio entre US$ 20,000 a US$ 25,000

En ese contexto, una fuente del mercado financiero estimó que los montos de inversión en notas estructuradas fluctúan, en promedio, entre US$ 20,000 y US$ 25,000, aunque incluso se puede iniciar con US$ 5,000.

Los inversionistas con elevados caudales demandan más notas conservadoras, es decir, que protegen el capital, coincidieron en señalar Ramos y la fuente del mercado financiero. “Estas notas rinden, en promedio, entre 3% y 4% en dólares”, dijo la fuente.

Una nota estructurada de capital protegido puede tener un bono y un producto derivado , como una opción de la acción de Nvidia, por ejemplo, y si esa acción gana hasta 30%, el cliente gana igual al finalizar los dos años. Pero si la acción rinde 50%, el cliente solamente gana 5%, explicó la fuente. Sin embargo, si la acción pierde, el cliente no se afecta porque el capital está protegido, acotó.

Las opciones financieras son instrumentos derivados que brindan a sus compradores el derecho a adquirir o vender activos subyacentes a un precio fijado y en fecha establecida.

Notas estructuradas compiten con fondos mutuos de renta fija y depósitos a plazos

Las notas estructuradas compiten con los fondos mutuos de renta fija y los depósitos a plazos en dólares, añadió.

Asimismo, si una nota se compone de un activo subyacente, como el índice Standard & Poors 500 (sobre el que se hace un derivado financiero), y no le va bien, se limita la pérdida para el inversionista, afirmó Ramos.

Por ejemplo, si se trata de un inversionista muy conservador, se puede limitar a que no pierda, si opta por notas con capital protegido; pero si es uno más agresivo se moderar la pérdida a 10% o máximo 30% del capital, mencionó. “Mientras más se ajuste el nivel de pérdida, el rendimiento que se puede lograr es menor”, agregó.

BBVA emite notas estructuradas a tres años con intereses trimestrales, pero estos pueden ser mayores si al activo subyacente le va bien. Por el contrario, los intereses pueden ser menores si al activo le va mal, e incluso puede acarrear pérdidas si no se adquiere una nota con capital protegido, dijo Ramos. “Estas notas puede que a su fin brinden rendimientos superiores a los que se puede conseguir en el mercado”, añadió.

Además, con las notas estructuradas se puede ganar no solo en mercados alcistas, sino también en plazas bajistas, dependiendo de cómo ser arman estos productos, indicó. En el caso de mercados bajistas, se puede ganar “comprando notas estructuradas que tengan un rendimiento inverso al mercado . Así, si el mercado baja, la nota estructurada más bien sube. Este resultado es posible por el uso de instrumentos derivados (en las notas)”, acotó.

Inversionistas deben conocer cómo funcionan sus notas estructuradas

En ese contexto, es importante que los inversionistas entiendan bien cómo funcionan las notas estructuradas que comprarán y cómo están armadas, porque hay unas simples y otras complejas de comprender; y asimilar cómo operan los activos subyacentes (sobre los que se efectúan derivados financieros) que adquieren vía las notas estructuradas, enfatizó.

“Por ejemplo, muchas notas no se pueden vender en el mercado secundario (plaza en la que inversionistas pueden comprar o vender valores emitidos previamente) porque son ilíquidas, y tienen que quedarse en el plazo (de duración) de la nota”, anotó.

Este producto es bueno para quienes no toleran mucho el riesgo y no están dispuestos a perder demasiado dinero en una inversión, consideró.

Mayoría de inversionistas de notas estructuradas se encuentra en Lima

Las personas de alto patrimonio también requieren notas que tienen como activos subyacentes canastas de acciones de EE.UU y Europa , y sectores como industria y tecnología ,; así como cestas de bonos de EE.UU. o países emergentes , dependiendo de su apetito de riesgo, comentó Ramos.

Las edades de los inversionistas retail que toman notas estructuradas están, en promedio, entre 40 y 50 años, y la mayoría reside en Lima , refirió la fuente del mercado financiero.

Ramos proyectó que la demanda de notas estructuradas seguirá al alza porque cada vez hay más inversionistas que buscan ingresar al mercado de valores, siendo el primer paso para ello, a veces, hacerlo a través de notas estructuradas.

