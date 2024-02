¿Por qué no despegan los fondos de inversión en renta de bienes inmuebles ( firbis ) y los fideicomisos de titulización para inversión en renta de bienes raíces (fibras)? ¿qué hacer?

No es que no despeguen porque estos (firbis y fibras ) salieron hace unos cuatro o cinco años, pero la coyuntura de los últimos tres años complicó la inversión inmobiliaria. Nuestra regulación es bastante adecuada a los estándares de mercado, aunque siempre hay aspectos que mejorar y eso se está revisando permanentemente. Hay que destacar que han sido las ofertas públicas primarias de certificados de renta variable más importantes de los últimos cinco años (los firbis y fibras). Entonces, estos productos son relativamente nuevos, los están conociendo, están en el radar de los inversionistas y hay mucha expectativa.

¿Qué es lo que hay que mejorar en las fibras y firbis?

Siempre es bueno asignar las responsabilidades a quien debe asumirlas o a quien está en posición de hacerlo, fundamentalmente, entre el comité técnico del gestor de los fondos, el experto inmobiliario o en arrendamiento y la sociedad administradora de los fondos de inversión o patrimonio fideicometido. A cada uno le toca un rol determinado, y tal vez hay que hacer algún tipo de divisiones de esas responsabilidades.

Fondos de inversión privados no regulados

¿Qué hará la SMV en los fondos de inversión privados no regulados y sus gestoras? ¿Cambiará la Ley de fondos de inversión?

Las sociedades administradoras de fondos de inversión ( SAFI ) son las únicas entidades que no tienen objeto social excluyente, es decir, pueden haber otras entidades distintas a las SAFI, autorizadas por la SMV , que realicen actividades de administración de fondos de inversión privados. Entonces, las únicas entidades que no tienen ese rol excluyente son las SAFI hoy en día; eso genera varios inconvenientes, asimetrías, diferentes estándares de supervisión y exigencias, etc.

Ello requiere un cambio de Ley, el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) lo tiene considerado y la SMV, también, lo tiene en su agenda 2024 para revisar y hacer una propuesta sobre el asunto. Hay que evaluar los pro y contras para determinar qué se hace exactamente con ese universo de fondos de inversión manejados por gestoras no autorizadas por la SMV.

¿Tienen conocimiento o idea de cuántas de estas gestoras operan en el mercado local?

Se trata de un mercado bastante amplio porque esas entidades ni siquiera tienen una razón social determinada, pues algunas se llaman sociedades gestoras de fondos de inversión , pero en realidad pueden existir empresas con nombres no aparentes que también se dediquen a esta actividad. Entonces, es un universo bastante opaco, independientemente de que algunas son identificadas.

Más bien tenemos información de los fondos de inversión manejados por las administradoras autorizadas por la SMV. Así, al tercer trimestre del 2023, hay S/ 12,300 millones de fondos administrados, de los cuales casi 48% corresponden a fondos públicos y el 52% a fondos privados. Antes, los fondos privados eran el doble que los públicos, pero ahora están mitad y mitad, y parte de ello es por los firbis. A esa fecha, los partícipes en los fondos públicos suman 4,150 y en los fondos privados, 1,650. Se ven más partícipes en fondos públicos y creemos que una de las explicaciones es por los firbis.

¿Tienen nuevas solicitudes de firmas para gestionar fondos de inversión?

Tenemos hoy 34 entidades que administran fondos mutuos y fondos de inversión, de los cuales 18 son sociedades administradoras de fondos, que incluye fondos mutuos y fondos de inversión; tres empresas que gestionan fondos mutuos solamente, y 13 firmas que manejan fondos de inversión. Siempre tenemos algunas solicitudes de ingresos (para operar) todos los años, pero estamos siendo cuidadosos en el ingreso de nuevos actores para que estos tengan la capacidad suficiente para asumir las responsabilidades que esto supone.

Adiministradoras supervisadas sí brindan información de fondos de inversión privados

¿Por qué no supervisan los fondos privados de las firmas que manejan fondos de inversión con permiso SMV?

El mandato de la SMV, la regla general está en la Ley del Mercado de Valores también, es supervisar los fondos de oferta pública porque estosse destinanan a un segmento de personas que involucran interés público. En cambio, los fondos colocados por oferta privada (van) a muy pocas personas, no necesitan tutela y tienen alguna libertad contractual entre ellas para pactar condiciones que se establezcan, entre otros.

¿Pero tienen conocimiento de los fondos privados que manejan las administradoras supervisadas?

Sí, ellas los informan. Hay algunos requerimientos prudenciales, en los cuales se computan la exposición que tienen o la gestión que tienen de oferta privada , exigencias de capital y otros más; que incluye también cuántos valores de oferta privada se están gestionando. La norma pide información por exigencias prudenciales y para determinar si son realmente ofertas privadas y no públicas, para fines de supervisión.

En fondos mutuos, ¿están considerando hacer alguna mejora?

En los últimos años, hubo algunos ajustes y modificaciones en la norma, en coordinación con el mercado y la necesidad que este mercado tenía. Esta actividad llegó a tener en su momento 440,000 partícipes, pero en su momento cayó sustancialmente y ahora estamos en fase de recuperación, y ya tenemos 350,000 personas invirtiendo en fondos mutuos. Casi el 75% del patrimonio gestionado está concentrado en instrumentos de deuda de diferentes plazos de duración. Hubo un crecimiento importante también en el último periodo en los fondos de fondos (tipo de fondo mutuo ) porque muchas personas consideraron necesario tomar posiciones en el exterior a través de ellos, sin sacar el dinero del país. Estos vehículos nacionales (de inversión en el extranjero) son supervisados (por la SMV).