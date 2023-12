Así, el vicepresidente de Research Renta Variable de Credicorp Capital , Miguel Leiva considera que hay una cartera de acciones que otorguen buenos dividendos y más aún en una coyuntura de desaceleración económica y ruido político.

Este año, al 15 de noviembre pasado, hubo en promedio (empresas con) retornos por dividendos de 6%, pero también, hubo otras (compañías) que entregaron retornos por dividendos superiores al 10%, dijo.

Por ejemplo, por cada S/ 1,000 que se puso en la empresa (equivalente a la acción), se recibe más de 10% de retorno por dividendo (dividend yield) al año, es decir, más de S/ 100.

A esa fecha, Casa Grande repartió 15% de retornos por dividendos, Cartavio 12%, Siderperú 11%, Ferreycorp 10%, Cementos Pacasmayo 10%, BCP 10%, BBVA Perú 9%, Cerro Verde 7%, Enel Generación 6.7% y Minsur 6.5%, mencionó.

Las compañías que otorgaron rendimientos por dividendos de dos dígitos (a los tenedores de acciones ) pertenecen a los sectores financiero , agrícola , construcción ; y de un dígito, sobre el retorno promedio de 6%, son de los rubros financiero, minero y electricidad .

El retorno por dividendos es un índice que muestra, en porcentaje, la relación existente entre los dividendos por acción entregados por una firma en el último año y el precio del activo (papel o acción).

Cabe destacar que en los últimos 12 meses, al 15 de noviembre pasado, el Índice General se incrementó 4.45%, al alcanzar los 22,046.76 puntos, desde los 21,112.53 puntos del 15 de diciembre del 2022, según información difundida por la Bolsa de Valores de Lima ( BVL ).

Empresas resilientes y con caja

Existen empresas bastante sólidas que generan buenos flujos de caja y en épocas de bajo crecimiento, eventualmente no realizan muchas inversiones y entonces, entregan esa generación de caja a los accionistas, vía dividendos, señaló.

En este escenario económico, es posible encontrar algunas compañías que puedan conceder atractivos retornos por dividendos para los poseedores de las acciones, y entonces, hay que seleccionar estas empresas, sostuvo.

Las empresas con buenos dividendos son el reflejo de buenas posiciones financieras y resultados resilientes, aseveró. “Esta estrategia ha sido apropiada para este año, considerando la coyuntura, y será oportuna para el 2024″, dijo.

Pero en la medida que se recupere la economía , hacia el segundo semestre del próximo año, se debe considerar, también, enfocarse en acciones con mayor potencial de ganancias de capital, encontrándose en ese ámbito, papeles de los rubros de construcción y financieras, castigados en el año y en los últimos meses, respectivamente, expresó.

Estrategia coincidente

En ese contexto, para el 2024, se considera que (Cementos) Pacasmayo puede otorgar (rendimientos por) dividendos por 10% y también, puede tener ganancia de capital, toda vez que se prevé una recuperación del producto bruto interno ( PBI ), dijo.

De igual forma, se considera que IFS concederá retornos por dividendos de 6% para el próximo año y en la medida que la economía se recupere, también, redituará a los accionistas una ganancia de capital, manifestó.

Entonces, en los sectores de construcción y financieras puede coincidir (la estrategia de) las ganancias de capital y los rendimientos por dividendos el 2024, siempre poniendo el foco en compañía s con mejores balances y generación de caja, refirió.

Hacia una normalización de dividendos

Por su parte, el head Estrategia y Análisis de Inteligo SAB , Enver Vargas, sostuvo que se debe ver cuáles (empresas) ofrecen mayor fundamento y perspectivas antes de aprovechar los dividendos, que pueden ser algo de más corto plazo. “Los dividendos se materializaron en ciertas empresas que tuvieron temas extraordinarios”, dijo.

“Hay empresas que si tienen una estabilidad de dividendos, probablemente valga la pena priorizarlas. Pero más allá, el tema viene por cuál es el fundamento y bajo qué palancas ciertas empresas resilientes podrían tratar de tener esa cobertura adicional el 2024″, anotó en el “BVL Market Watch Perspectivas 2024″.

Consideró que hacia el segundo semestre del 2024, tras el Fenómeno de El Niño y observando el riesgo político, se vería otro escenario en el que se normalice los dividends yields (retornos por dividendos), que han venidos históricamente positivos.

Menos reinversión de utilidades

En otro momento, el head of Research de Kallpa Securities SAB , Marco Contreras, comentó que la contraparte de repartir muchos dividendos es que quedan pocos recursos para reinversión de utilidades.

Pero este escenario (de repartición de dividendos) obedece al bajo avance del PBI y la no existencia de grandes proyectos , en el cual las empresas no cuentan con mucho espacio para crecer, panorama que no cambiará en el corto y mediano plazo, dijo.

“Lo que podría romper este circuito es una recuperación relevante de la confianza empresarial y del consumidor, situación que no vemos pueda ocurrir en el corto plazo”, puntualizó Contreras.