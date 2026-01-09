No verificar la situación financiera de una empresa antes de entablar relaciones comerciales puede exponer a proveedores, inversionistas y socios a altos riesgos de impago y fraude en Perú. Para enfrentar esta realidad, especialistas en gestión de riesgo han elaborado una guía práctica que explica cómo consultar las deudas de una empresa usando su RUC .

“En Perú, la información sobre las obligaciones financieras está dispersa en entidades como Sunat, SBS, el Poder Judicial y Sunarp. A esto se suma el rol clave de la Cámara de Comercio de Lima, que centraliza todos los documentos protestados del país. Muchas empresas no le dan la importancia que merece a este mapa de datos hasta que enfrentan pérdidas económicas”, señala Vicente Cruz, CEO de Sheriff, plataforma especializada en gestión de riesgo.

La guía identifica cinco herramientas principales para verificar las obligaciones de una empresa:

Sunat : Permite conocer la situación fiscal, deudas tributarias, multas y el estado del contribuyente (activo, suspendido o de baja). La consulta RUC es pública, aunque el detalle de deudas exigibles requiere credenciales o herramientas especializadas.

Permite conocer la situación fiscal, deudas tributarias, multas y el estado del contribuyente (activo, suspendido o de baja). La consulta RUC es pública, aunque el detalle de deudas exigibles requiere credenciales o herramientas especializadas. Central de Riesgos de la SBS: Compila información crediticia del sistema financiero peruano, incluyendo préstamos bancarios, líneas de crédito y la calificación crediticia de la empresa, que va desde ‘Normal’ hasta ‘Pérdida’.

Compila información crediticia del sistema financiero peruano, incluyendo préstamos bancarios, líneas de crédito y la calificación crediticia de la empresa, que va desde ‘Normal’ hasta ‘Pérdida’. Centrales de riesgo privadas: Consolidan información no solo bancaria, sino también comercial, protestos, letras impagadas y cheques rechazados, ofreciendo un panorama más amplio del comportamiento de pago en el sector privado.

Consolidan información no solo bancaria, sino también comercial, protestos, letras impagadas y cheques rechazados, ofreciendo un panorama más amplio del comportamiento de pago en el sector privado. Poder Judicial: Revela demandas activas por incumplimiento de contratos, deudas no pagadas o cualquier proceso civil que pueda derivar en embargos.

Revela demandas activas por incumplimiento de contratos, deudas no pagadas o cualquier proceso civil que pueda derivar en embargos. Sunarp: Permite verificar si existen hipotecas, embargos o medidas cautelares sobre los bienes inscritos a nombre de la empresa.

La evaluación debe abarcar cinco tipos de obligaciones: tributarias, financieras, comerciales, judiciales y embargos. Los especialistas recomiendan identificar señales de alerta como calificaciones bajas en la SBS, morosidad recurrente o embargos activos.

La verificación de deudas empresariales en entidades como SUNAT, SBS, Poder Judicial y SUNARP es clave para reducir riesgos de impago. Foto: Pixabay.

“Más allá del monto, lo preocupante son los problemas sistémicos. No basta con mirar una empresa de forma aislada; es fundamental analizar sus relaciones societarias. Entender en qué otras sociedades participa un dueño y cuál es el comportamiento crediticio de su grupo económico permite detectar riesgos ocultos”, advierte Cruz.