Las dificultades económicas que atraviesa Argentina impacta a diversos sectores de dicho país, esto ha llevado a una debilidad en el peso argentino frente a dólar, lo que permite que el sector turismo pueda contar con una mejor oportunidad, principalmente para los extranjeros.

Así, Argentina es calificado por los operadores de turismo como: “un destino por excelencia en la región, en los últimos años”.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú (Migraciones), 106,177 peruanos viajaron a Argentina a mayo del 2023 , lo que representa un crecimiento de 92.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE), señaló que Argentina era considerado como un destino de lujo, pero con el tiempo, después de la pandemia, ha cambiado por las condiciones económicas de dicho país.

“Hace unos 4 o 5 años, el destino de Argentina era más caro que Perú. Al 2019, era un promedio de US$ 180 persona por día. Hoy, 2023, han bajado casi a US$ 80 diarios ″, señaló.

En esa línea, este factor de menor gasto en Argentina ha propiciado que se encuentre en el top 1 de destinos turísticos en la región sudamericana, según el presidente de APTAE.

Viajar de Lima (Perú) a Buenos Aires (Argentina) tiene un costo promedio de US$ 500, según el tipo de aerolínea y el momento de viajes.

¿Qué se puede hacer con S/100 en Buenos Aires?

Contar con S/ 100 es alrededor de US$ 27.4, lo que equivale a 13,508.20 pesos argentinos con el cambo en el mercado paralelo, también llamado dólar blue. Con base en ello se exploró los gastos que se pueden hacer con S/ 100 en un día en la capital de Argentina.

Para efectos de esta dinámica no se toma en cuenta pasajes aéreos ni hospedajes o souvenirs turísticos.

Se cotiza el tipo de cambio de dólares a soles en S/ 3.64 por sol.

Traslados en Buenos Aires

El tour inicia con el arribo al Aeropuerto Internacional Ezeiza (Buenos Aires). Para trasladarse a Microcentro, el centro de la capital, existen opciones de taxis y autobuses disponibles.

En caso el transporte se prefiera por taxi, hay aplicativos como Uber que cotizan el traslado por el área urbana entre los S/ 6 a S/ 10 (US$ 1-2.75), dependiendo de la zona. Si es del aeropuerto a Microcentro, el costo puede ascender a S/ 15 (US$ 4.12)

Taxis por aplicativo como Uber son una opción para movilizarse en Buenos Aires. (Foto: Captura)

La tarjeta del ‘Sube’, que sirve para utilizar distintos medios de transporte como colectivos, trenes, subtes y lanchas de Argentina, cuesta alrededor de 490 pesos argentinos, es decir, aproximadamente S/ 4 (US$ 1) de un único pago. Esta puede ser comprada en una de las estaciones o por Internet.

El Subte de Buenos Aires es un sistema de tránsito conformado por una red de trenes subterráneos y una línea de tranvías que sirve al área de la ciudad capital de Argentina. (Foto: Clarín)

Microcentro en Argentina es un destino que por su propia ubicación geográfica y edificios arquitectónicos de la época, guarda historia y cultura en cada una de sus esquinas.

Aquí se pueden encontrar lugares icónicos como el Obelisco, el Teatro Colón, el Palacio Barolo, la biblioteca Ateneo Grand Splendid, la Casa Rosada, entre otras atracciones turísticas.

También está la opción de optar por un bus turístico como el de Buenos Aires Bus cuyo precio es más elevado. Está costando entre S/ 60 a S/ 72.80 por adulto (US$ 16.48 a US$ 20) y S/ 26 para menores de 4 a 11 años (US$ 7) por día.

Alimentación en Buenos Aires

Llega la hora del desayuno y los cafés y restaurantes icónicos de la ciudad de Buenos Aires, como el tradicional Café Tortoni, cuentan con una carta cuyos valores varían de S/ 10 a S/ 20 (US$ 3 a US$ 5), con opciones tradicionales argentinas como café con leche y medialunas, empanadas, triples, sánguches y jugos.

(Foto: AP Foto/Natacha Pisarenko)

Para el almuerzo y cena, hay opciones de comida tradicional argentina como choripanes, bondiolas y carnes. Estas opciones, según TripAdvisor, oscilan entre S/ 20 a 30 por persona (US$ 12 aproximadamente), siendo las opciones de carne las más caras.

“Argentina tiene el mercado de las carnes que tiene un ticket más alto, en comparación a la comida regular argentina, pero sigue siendo más barato que el Perú. Si aquí se come carne por aproximadamente US$ 30, allá se come por US$ 15 o US$20″, dijo el presidente de APTAE.

En esa línea, churrasquerías reconocidas internacionalmente como Don Julio, La Aguada, Calden del Soho, Hierro Parrilla San Telmo, o la Dorita del Botánico, por ejemplo, pueden tener un ticket promedio de S/ 60 a S/ 75 por persona (alrededor de US$ 20).

Don Julio es uno de los restaurantes más emblemáticos de Buenos Aires.

Argentina igualmente es conocida por tener pizzerías dentro de sus principales destinos gastronómicos. Algunas de las opciones como El Palacio de la Pizza, Pizzería Güerrín o Pizzería La Mezzeta, en la calle Corrientes en Buenos Aires, cuentan con precios que van desde S/ 0.36 el corte de pizza (US$ 0.10), o S/ 3.64 por una entera familiar de 490 pesos argentinos (US$ 1).

Los paquetes turísticos suelen incluir la visita a 'Caminito', el famoso barrio de La Boca en Argentina. (Foto: Difusión)





Eventos y actividades en Argentina

Buenos Aires es una ciudad de muchas actividades, tanto para el día como la noche. Está la opción para acceder a las atracciones turísticas gratuitas que están disponibles en la página oficial del gobierno argentino, que incluyen opciones como la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Feria de San Telmo, Tranvía Histórico, y la Feria de Mataderos, por ejemplo.

Otras actividades pero con un precio más elevado, son acudir a los museos de los estadios ‘La Bombonera’ del club de fútbol Atlético Boca Juniors, o ‘El Monumental’ del equipo River Plate, cuyo ticket de ingreso puede ascender a S/ 14.90 (US$ 4.09), sujeto a disponibilidad.

Por el lado de la aventura, hay opciones destino como Bariloche al sur de Buenos Aires, en la Patagonia, o por el contrario, ciudades al oeste como Mendoza, o al norte como Tigre, destinos que con un precio persona-día que puede partir desde los S/ 145.60 (US$ 40), aproximadamente, lo cual incluye el traslado, tour y comidas.

“Antes a una promoción del colegio no se le pasaba por la cabeza que se podía ir a Bariloche, porque el costo era altísimo (más de US$ 3,000). Y ahora, entre US$ 1,600 a US$ 1,800, todo incluido, pasajes, hospedajes, y todos los tours, cuesta viajar por 6 días”, concluyó Francisco Basili.

¿Cuánto costó un día en Buenos Aires?

Transporte: Taxi para trasladarse desde el aeropuerto (S/ 15) + Compra de tarjeta SUBE en Microcentro (S/ 4).

Taxi para trasladarse desde el aeropuerto (S/ 15) + Compra de tarjeta SUBE en Microcentro (S/ 4). Comidas: Desayuno de medialuna, café con leche y jugo (S/ 10), almuerzo de milanesa napolitana y bebida (S/ 15) y cena de carnes (S/56).

Desayuno de medialuna, café con leche y jugo (S/ 10), almuerzo de milanesa napolitana y bebida (S/ 15) y cena de carnes (S/56). Actividades: Gratis.

Gratis. Total: S/100.

Francisco Basili manifestó que en promedio una persona que tiene planes de quedarse en Argentina alrededor de cuatro noches y cinco días, debe considerar un presupuesto, que incluye el viaje aéreo, traslados y hospedajes, que oscila entre S/ 2,548 a S/ 3,276, lo cual ronda al tipo de cambio entre los US$ 700 a US$ 900, aproximadamente.

Datos:

Según el sitio web para la búsqueda de vuelos, Skyscanner, el mes de noviembre resulta ser el más barato para volar a Argentina.

Los meses más calurosos son enero y febrero, mientras que en julio la temperatura puede oscilar entre 8°C y 15°C. Los mejores meses para visitar Argentina son entre marzo y mayo, y setiembre y noviembre.

Los dólares en billetes de US$ 100 suelen ser mejor cotizados por las casas de cambio. Los billetes de menor denominación, US$ 20, US$ 50, o US$ 10, suelen recibir una menor tasa de cambio.

