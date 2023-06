En diálogo con Gestion.pe, Sid Marris, vocero del Minerals Council of Australia (MCA), asociación que representa a las empresas que generan la mayor parte de la producción minera de Australia, dijo que si bien su país, Chile y China son los mayores productores de litio en la actualidad, “se espera que Argentina y Canadá se unan a esa lista para 2028″.

“Hay algunos países con niveles de producción más pequeños que podrían aumentar su producción como Brasil, Estados Unidos y Zimbabue. Además, se espera que algunos países africanos comiencen la producción de litio en el próximo año o dos”, comentó el experto, quien estuvo presente en la última edición de Perumin.

Sobre la industria del litio en Perú, Sid Marris explicó que existen dos tensiones para el despegue de este sector en el país: “la demanda seguirá aumentando pero las economías de escala hacen que empezar a producir sea más competitivo”. Según datos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), los recursos de litio peruano al 2022 ascienden a 880,000 toneladas métricas, en comparación con las 20 millones TM de Argentina o las 21 millones de Bolivia, líder del ranking antes mencionado.

El vocero del MCA también se refirió a los precios del hidróxido de litio, que de acuerdo a estimaciones de los asesores económicos del Gobierno australiano, alcanzarán los US$ 61,000 la tonelada este año y caerán a US$ 44,000 en 2024.

“La tendencia en los precios del litio ciertamente parece ser un camino decreciente desde febrero de 2023. Pero se espera que el mercado permanezca ajustado, y los pronosticadores señalan que es muy probable que ocurran períodos de suministro insuficiente y excesivo de litio, lo que tendrá implicaciones en los precios”, mencionó Marris.

“Hay una opinión consistente de que la perspectiva del precio a 5 años es de aproximadamente US$ 40,000 (en 2028), lo que refleja un equilibrio entre la producción adicional que entra en línea y las expectativas para la demanda mundial de vehículos eléctricos”, agregó.

¿Qué países superan a Perú?

Según el ranking “Lithium Reserves by Country: Top 15 Countries” de Insider Monkey, Bolivia alberga los recursos de litio más grandes del mundo con 21 millones de toneladas métricas. No obstante, a pesar de tener más del 20% de los recursos globales de litio, Bolivia no contribuyó a la producción mundial del metal en 2022.

El país altiplánico es seguido de Argentina con 20 millones de TM de recursos de litio al 2022, en tanto sus reservas ascienden a 2.7 millones TM. El top 5 lo completa Estados Unidos (12 millones en recursos y 1 millón en reservas), Chile (11 millones en recursos, 9.3 millones en reservas) y Australia (7.9 millones en recursos y 6.2 millones en reservas), siendo este último el mayor productor del mundo con un total de 61,000 TM de litio en 2022, lo que representa casi el 47% de la producción mundial.

Del sexto al décimo lugar se ubican China (6.8 millones TM en recursos, 2 millones TM en reservas), Alemania (3.2 millones TM en recursos), República Democrática del Congo (3 millones TM en recursos), Canadá (2.9 millones TM en recursos y 930,000 toneladas métricas en reservas) y México (1.7 millones TM en recursos al 2022).

El listado también incluye en el puesto 11 a Chequia, con 1.3 millones en recursos, seguido de Serbia (1.2 millones TM), Rusia (1 millón TM), Perú en el puesto 14 con 880,000 toneladas métricas en recursos de litio, y Mali (840,000 TM). Sobre el Perú, el ranking menciona que “la minera canadiense, American Lithium Corporation, actualmente tiene un proyecto de exploración de litio en Puno, que se encuentra en la frontera con Bolivia. El proyecto Falchani Lithium se encuentra en una etapa avanzada y se espera que el estudio de prefactibilidad se complete a fines de 2023 o principios de 2024″.

Recursos vs. reservas

El litio es un metal alcalino blando de color blanco plateado que se encuentra de forma natural en todo el mundo. El metal tiene múltiples usos, siendo el más común en baterías para almacenamiento de electricidad. Según el Servicio Geológico de EE.UU., el 80% del litio producido a nivel global se consume para la fabricación de baterías, mientras que el resto se usa en cerámica y vidrio, grasas, usos médicos y otros.

Hay tres tipos principales de recursos de litio disponibles que ofrecen una extracción económica. Estos incluyen salmueras, espodumeno y lepidolita. Los depósitos de salmuera, que se encuentran principalmente en Bolivia, Chile, Argentina, Estados Unidos y China, son acumulaciones de agua salada que contienen litio disuelto. La espodumena y la lepidolita son compuestos de roca dura de litio y la espodumena posee un contenido de litio significativamente mayor. Algunos de los recursos de litio de roca dura más grandes del mundo se encuentran en Australia, China y Canadá, entre otros.

Según el USGS, hay 98 millones de toneladas métricas de recursos de litio en todo el mundo y la mayor parte de estos recursos (53%) se encuentra en tres países sudamericanos, generalmente conocidos como el “triángulo del litio”: Bolivia, Chile y Argentina. Los países europeos poseen casi 7.4 millones de toneladas de estos recursos, mientras que África alberga casi 5 millones de toneladas.

Los recursos identificados de litio se definen como “recursos cuya ubicación, grado, calidad y cantidad se conocen o estiman a partir de evidencia geológica específica”. Las reservas son un subconjunto de los recursos y constituyen la parte de los recursos que han sido evaluados y considerados comercialmente viables para la extracción. Si miramos las reservas probadas, hay un gran total de 26 millones de toneladas de litio repartidas por todo el mundo.

De los 26 millones de toneladas de reservas mundiales de litio según el USGS publicado en enero de 2023, Chile albergaba la mayor base de reservas de litio con 9.3 millones de toneladas de reservas probadas de litio. Australia ocupó el puesto 2 con una base de reservas de casi 6.2 millones de toneladas. Argentina y China fueron los siguientes en la clasificación mundial de reservas de litio con 2.7 millones y 2 millones de toneladas, respectivamente.

Los países del continente europeo también poseen cantidades significativas de recursos de litio, pero los estudios de exploración y factibilidad aún se encuentran en etapas relativamente tempranas debido a que no hay muchas reservas conocidas de litio en todo el continente. Algunos de los países de Europa que tienen reservas probadas de litio incluyen Portugal, Alemania, Austria, Chequia, Finlandia, Serbia y España.

Demanda superará producción

Se espera que la demanda mundial de litio supere la producción de litio en 2023 en alrededor de un 3% en un momento de creciente adopción de vehículos eléctricos en muchos países, incluso cuando los principales productores aumentan la producción, dijo la Oficina del Economista Jefe de Australia (OCE) en un informe de abril.

Según la agencia, la demanda mundial de litio alcanzará las 989,000 TM de carbonato de litio equivalente este año, por encima de las 964,000 tm de producción previstas para el 2023. La situación actual de desajuste entre la oferta y la demanda solo desaparecerá en 2027, cuando la producción supere la demanda mundial de litio, revelaron los datos del informe trimestral de la agencia.

Se pronostica que la demanda mundial de litio para 2028 se duplicará a más de 2 millones de toneladas desde el nivel de 2023, y Asia seguirá siendo el mayor consumidor, a pesar de la nueva capacidad de producción de baterías en Europa y Estados Unidos. La sólida demanda de baterías para vehículos eléctricos ha respaldado la demanda de litio; la demanda de baterías de litio equivalió a casi el 80% de todo el uso de litio en 2022, dijo la OCE.

Esta proporción solo crecerá, llegando al 90% para 2028, a medida que los vehículos eléctricos agreguen participación de mercado en el mercado mundial de automóviles de pasajeros, liderado por precios más bajos de vehículos eléctricos.

Mientras tanto, se espera que la producción mundial de litio aumente a 2.1 millones TM en 2028, y la mayor parte del aumento provendrá de una mayor producción en Australia, Chile y Argentina, dijo la agencia. El suministro adicional de países como China, Brasil y Canadá también ayudará a elevar la producción. Para 2027-28, Australia seguirá siendo el mayor productor de litio, representando alrededor del 32% de la producción mundial de carbonato de litio equivalente. En 2022-23, la producción de litio de Australia aumentará alrededor de un 30% anual, dijo la agencia.

Precios

Los precios del litio a nivel mundial parecen haber tocado techo y caerán a niveles más sostenibles en los próximos años, dijo la OCE. “Los precios al contado de los productos básicos de litio han disminuido desde principios de año, luego de alcanzar máximos históricos a fines del año pasado”, dijo la OCE.

La plataforma Platts, parte de S&P Global Commodity Insights, evaluó el hidróxido de litio CIF del norte de Asia en un mínimo de 13 meses de US$ 62,500/tm el 4 de abril, por debajo de un máximo histórico de US$ 84,700 tm en noviembre.

Los precios al contado han seguido afectando los contratos a largo plazo, y los productores australianos informan que los precios al contado ahora fluyen más rápidamente hacia los precios de los contratos, dijo la agencia.

“Durante los próximos dos años, a medida que entren en funcionamiento nuevos proveedores de espodumena, se espera que los precios [de la espodumena] bajen a niveles más sostenibles, alrededor de $1700 [/mt] en 2025″, dijo la OCE, que asimismo espera que los precios del hidróxido de litio aumenten de US$ 44,090 / tm en 2022 a US$ 61,520 / tm en 2023, pero luego disminuyan a US$ 36,220 / tm para 2028.