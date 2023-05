La referida inestabilidad en la economía argentina es consecuencia de los constantes cambios que han introducido los diferentes gobiernos a la política económica de la nación. Esto ha llevado a que la financiación del presupuesto estatal a través de la emisión inorgánica y las inestables previsiones de inflación futura y de devaluación de la moneda, provoquen presiones al alza en los precios.

Este escenario se da, sobre todo, porque el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) no es autónomo -financia al erario público- y no tiene un esquema de metas de inflación explícitas (dejó de tenerlas entre el 2012 y 2016), como sí se aplica en Perú y otros países con mayor estabilidad monetaria.

Precisamente, el acelerado aumento del precio de los alimentos está afectando a diversas familias, quienes no pueden solventar el costo de vida cada vez mayor. Según datos del propio BCRA, en abril la inflación ascendió a 108.8%, una cifra que rompe la barrera de los dos dígitos nunca antes vista.

Asimismo, la variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) en abril, fue del 8.4%, por lo que la inflación acumulada en el 2023 se sitúa en torno al 32%.

¿Cuál es el nivel de Reservas Internacionales de Argentina?

Al cierre del 2022, las Reservas Internacionales (RIN) brutas reportadas por el BCRA ascendieron a US$ 40,519 millones. Ese monto está compuesto por préstamos -como el swap de monedas con China- y depósitos privados. Además, si estas partidas no se contabilizan, las RIN netas se reducirían a US$ 5,000 millones, y las estrictamente líquidas serían nulas.

En lo que va del 2023, el BCRA ha informado que el monto de las RIN se ubica en US$ 37,169 millones, es decir, 8.3% menores que al cierre del 2022. Con ello se ha acentuado más la escasez de la divisa estadounidense, lo que incrementa cada vez más su precio.

¿Cuántos tipos de cambio tiene Argentina?

Según datos oficiales, tras la última implementación del dólar Qatar en el 2022, Argentina tiene 17 tipos de cambio vigentes. Sin embargo, los dos más importantes son el dólar oficial, proporcionado por las autoridades a través del BCRA, y el dólar blue o dólar paralelo, que se negocia en el mercado informal.

El dólar oficial se eleva constantemente y actualmente cotiza en 250 pesos (6.51% más que al cierre de abril). En contraste, el dólar blue o dólar paralelo se vende en 480 pesos, es decir, 92% por encima que el oficial y 19% más que su valor a fin de abril.

Hasta abril, el dólar blue subió 135% respecto de un año antes; en tanto que el dólar oficial trepó 93% en ese periodo.

¿Cuántos peruanos residen en Argentina?

De acuerdo con datos oficiales del gobierno argentino, la comunidad peruana es la tercera en número, solo detrás de las comunidades paraguaya y boliviana. Se estima que hay entre 200,000 y 250,000 peruanos viviendo en Argentina.

El grupo etario que predomina tiene entre 25 y 50 años, es decir, el rango laboralmente más activo. Además, el 60% de los peruanos son mujeres.

¿Qué opinan los expertos respecto de la escasez de dólares en Argentina?

Lucas Pussetto, profesor de Economía de IAE Business School de la Universidad Austral de Argentina, manifestó a Gestión que el problema de la escasez de dólares es consecuencia del alto nivel de inflación.

“El problema de la escasez de dólares o, lo que es lo mismo, del bajo nivel de reservas del Banco Central es una consecuencia de un gran problema que es la elevada inflación que tenemos los argentinos. Cuando uno tiene semejante pérdida de poder adquisitivo de la moneda local, lo racional es buscar otro tipo de resguardo que en este caso es el dólar. Y, si además de eso se tiene un control cambiario que limita la compra de dólares en un máximo de US$ 200 mensuales por persona, lo que se termina generando es un mercado paralelo en donde la cotización será mucho mayor”, comentó.

“Entonces, por todo este problema de la inflación que hace que la gente se termine deshaciendo de los pesos y comprando dólares, es que la demanda de la divisa estadounidense se incrementa cada vez más. Sin embargo, al no existir el mismo nivel de oferta es que se termina generando una situación de escasez”, añade el catedrático.

Consultado sobre la implicancia de la escasez de dólares para la economía argentina y los ciudadanos, Pussetto refirió: “En realidad, la escasez de dólares se acentúa, cada vez más, en la medida en que el Banco Central pone muchísimas restricciones para que los ciudadanos hagan operaciones en dicha divisa. Por lo que hay sectores, como el automotriz o el importador, que se han perjudicado porque no pueden comprar bienes del extranjero sin exceder los límites del gobierno”.

“La consecuencia real más concreta de tener un problema de control cambiario, un problema de atraso cambiario o un problema de escasez de dólares es que terminas frenando la actividad económica, la cual no crece desde hace 12 años. Esto para mí es la señal más fuerte en la economía real”, acotó.

¿Cómo afecta la escasez de dólares a los peruanos residentes en Argentina?

Pusseto afirma que en Argentina una persona no puede comprar más que US$ 200 mensuales. Por esa razón, si un ciudadano nacional o extranjero, como el peruano, quisiera más que ese límite, lo que tendría que hacer es comprar los US$ 200 en el mercado formal y el resto en el mercado negro.

“Las restricciones que existen aplican para todos por igual ya que tienen por objetivo, principalmente, que los dólares no salgan del país. Si un ciudadano peruano quiere enviar una remesa a su familia en Perú, tendrá una restricción de US$ 200 como máximo en el mercado legal. El resto lo tendrá que comprar en el mercado informal, a un mayor tipo de cambio. Además, se debe tener en cuenta el costo de los impuestos, los cuales terminan haciendo más caro el envío”, aclaró.

José Arango, jefe de Negocios y Marketing de Jet Perú, sostiene que en los 90 Argentina recibió a muchos migrantes peruanos, por lo que el flujo de remesas en esos años fue bastante alto. Sin embargo, conforme pasaron los años, esos niveles decrecieron por la crisis en ese país.

“En el 2018, el monto de las remesas de peruanos residentes en Argentina hacia Perú fue de US$ 600 millones, en 2019 el monto fue de US$ 479 millones, y en 2020 de US$ 283 millones. En el 2021 hubo una cierta mejora ya que bordearon los US$ 333 millones, y en 2022 fueron US$ 353 millones. Esperamos que el 2023 acabe con un monto similar al del año pasado”, refiere Arango.

En cuanto al envío de remesas de peruanos a sus familiares argentinos, Arango resaltó el crecimiento en el 2021 del 47% respecto del 2020.

“En el 2019 los peruanos enviaron US$ 43 millones a Argentina; en el 2020, US$ 36 millones; en el 2021, US$ 53 millones, y en el 2022, US$ 54 millones”, detalló.

El ticket promedio de envío de remesas a Argentina es de US$ 380 actualmente, por encima del reportado en el 2019 (US$ 300), precisó.

Añadió que los peruanos que residen en Argentina, debido al costo de remesar al Perú, ahora envían una vez al mes dinero a sus familias; es decir, en vez de hacer cuatro envíos mensuales -como lo hacían antes-, ahora juntan todo el dinero que enviarán al Perú y lo hacen en una sola transacción.

En contraste, “si un ciudadano peruano quiere enviar dinero a su familiar que reside en Argentina, dicha operación se origina en dólares, pero al momento de recibir el dinero en Argentina, el familiar lo recibe en pesos argentinos. Por lo que si luego de ello lo quiere cambiar, lo hará en el mercado paralelo”, dijo Arango.

Entre las razones por las que los peruanos envían dinero a Argentina, destacó que recientemente lo hacen con objetivo comercial, pues buscan adquirir productos más baratos por la alta cotización del dólar en ese país, para después lograr una ganancia al venderlos en el Perú, teniendo en cuenta el diferencial de precios (resulta más económico adquirirlo en el mercado rioplatense).

Además, comentó que muchos connacionales tienen hijos o familiares estudiando en Argentina, a quienes envían remesas.

Con S/ 1,000 un peruano adquiere 65,205 pesos argentinos, lo que, al tipo de cambio oficial en ese país, equivale a US$ 263. La remuneración mínima vital en ese país al 2 de mayo, era de 84,512 pesos.