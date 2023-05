Los diversos factores que anteriormente sostuvieron la expansión de las ganancias del S&P 500 se han empezado a revertir, enfocándose el optimismo actual de los inversionistas en las mejoras que el uso de la IA puede generar en la productividad de las empresas, dijo a CNBC.

En tal sentido, el uso de la IA se ha convertido en algo cada vez más común en las organizaciones que quieren generar cambios positivos en sus resultados financieros y operativos.

Y es que a través de la IA las empresas pueden ahorrar tiempo y dinero al automatizar procesos y tareas de rutina, impulsar la eficiencia en las operaciones, tomar decisiones empresariales más rápidas y basadas en los resultados de las tecnologías cognitivas. Previenen también fallas en los sistemas que administran y reducen al mínimo los errores humanos.

¿Cómo va el uso de la IA en Perú?

Según un informe de IBM publicado en el 2022, el 28% de las empresas peruanas ha implementado activamente el uso de la IA en sus operaciones. Ello demuestra que hay gran potencial de crecimiento para este tipo de tecnología conforme vaya madurando y siendo más accesible -en costo y entendimiento- para todas las compañías.

Asimismo, el estudio señala que en el Perú la adopción de la IA por parte de las empresas se da en el 48% de los casos por la necesidad de reducir costos y automatizar procesos clave, y en un 47%, por los avances que hacen a la IA más accesible.

Detalla, además, que el 40% de las empresas peruanas están explorando el uso de la IA dentro de sus operaciones comerciales.

¿Cómo podría ayudar la IA a incrementar la ganancia de las empresas de la BVL?

Daniel Chicoma, especialista en comercio electrónico y tecnologías de la información, sostiene que las empresas que cotizan en la BVL tienen accionistas que esperan poder recibir utilidades al término de cada año, por lo que la generación de mayores ganancias depende, en parte, de la reducción de costos que una organización pueda llevar a cabo.

“La tendencia de los próximos años es automatizar los procesos de tal manera que si antes necesitabas diez personas para realizar una determinada labor, ahora solo necesitas una que revise el producto final. Mientras más automatizada se encuentre la empresa en todos sus niveles de administración, invertirá menos y ganará más”, añade.

Afirma que la competitividad entre las empresas es un factor determinante al momento de diferenciarse en el mercado. “Puede que una empresa que cotiza o no, no use la IA y eso es una decisión empresarial válida. Sin embargo, si hay otra organización del mismo rubro que sí la usa, lo que sucederá es que esta última terminará desplazando a la primera del mercado. Entonces, aun cuando una empresa sea antigua y conocida, nada le dará la garantía de supervivencia en un entorno tan cambiante como el de ahora”, sostiene.

Como la BVL está concentrada principalmente en empresas del sector minero, Chicoma señala que la IA será de mucha utilidad para estas y para los índices bursátiles en los que cotizan, pues podrán usarla para realizar analítica predictiva, exploración y detección de minerales, mejoramiento en el procesamiento y tareas de exploración más eficientes, etc.

“Lo que estas empresas pueden hacer para generar mejores resultados es, por ejemplo, usar la IA para extender la vida útil de una maquinaria pesada usada en las operaciones mineras”, agrega.

César Romero, jefe de Research en Renta4 SAB, refiere que la forma en que la inteligencia artificial generará rentabilidad en las empresas será a través de la reducción de costos, no necesariamente recortando puestos de trabajo sino a partir de una mayor productividad de alguna de sus unidades operativas. Así, permitiría la automatización de determinados procesos complejos en empresas grandes, como Alicorp o Pacífico.

“Lo positivo del impacto de la automatización que permite la IA en el caso de las empresas locales se dará sobre todo en aquellas ligadas al consumo masivo, industrial y bancario. Empresas de estos rubros podrán ser más rentables en la medida en que desarrollen modelos predictivos que funcionen mejor al momento de generar resultados eficientes para la toma de decisiones”, comenta.

