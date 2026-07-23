23 de julio del 2021. Hace 5 años

HAY MÁS DE 386 MIL EMPRESAS EN REACTIVA QUE APLAZARÍAN PAGOS

Créditos por cancelar ascienden a S/ 54,218 millones. Pedidos de reprogramación arrancaron en mayo. Hasta el momento, el 60% de las compañías que tienen préstamos vencidos ya pidió una nueva fecha de pago. Hasta fines de setiembre se podrán presentar solicitudes, pero las entidades bancarias piden extender el plazo.

23 de julio del 2021. Hace 5 años

EL 72% CONSIDERA QUE PEDRO CASTILLO DEBE GOBERNAR CON UN PROGRAMA DE LIBRE MERCADO

Encuesta nacional de DATUM Para más del 40% la reactivación económica y la salud son prioridades antes que una Asamblea Constituyente. El 52% de los peruanos está en desacuerdo con que Perú Libre presida la Mesa Directiva del nuevo Congreso. Solo el 4% cree que se debe gobernar con el ideario de Vladimir Cerrón.

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23 de julio del 2021. Hace 5 años

AHORA MAYORÍA DE LOS PERUANOS BUSCA COMPRAR EN LUGARES MÁS ECONÓMICOS

Estudio de IPSOS Perú El 58% ha dejado de gastar en ciertas categorías, como la belleza y bebidas en general. Dos de cada 10 peruanos ahora compran más productos de tamaño familiar. Desde el 2020, el gasto del hogar se muestra aún más racional por la situación económica traída por la pandemia.

Ahora, el 76% de los peruanos afirma seguir algún hábito de “compra inteligente”, destacando la concurrencia a lugares más económicos (55%). Así lo señaló el estudio El Ahorro peruano en pandemia 2021, el cual indica que quienes más buscan ese tipo de establecimientos pertenecen a la clase media (NSE B y C) y quienes tienen como ocupación principal ser estudiante.