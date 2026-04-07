La nave tripulada Orión de Artemis II, enviada por la NASA, perdió contacto con la Tierra durante su travesía por la Luna.

De acuerdo con medios internacionales, se prevé un silencio absoluto de 40 minutos y programado previamente.

Los cuatro astronautas de la misión perdieron comunicación con la NASA a las 18:44 horas del este de Estados Unidos, informa EFE.

“Mientras nos preparamos para quedarnos sin comunicación de radio, aún vamos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes ahí abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos, desde la Luna. Los veremos en el otro lado”, acotó Victor Glober, piloto de la misión.

Vale acotar que esta es la primera misión lunar desde 1972, cuando el Apolo 17 despegó. La nave Orión comenzó este lunes el sobrevuelo de la Luna, durante el que estudiará la cara oculta del satélite natural con la ayuda de 32 cámaras y de las observaciones de su tripulación.