AME804. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 06/04/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial de la NASA en X @NASA que muestra la cara visible de la Luna. Los cuatro astronautas de Artemis II entraron a la órbita lunar y comenzaron un histórico periodo de observación lunar hacia las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. La de hoy es una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolar la cara oscura de la Luna. EFE/ @NASA
AME804. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 06/04/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial de la NASA en X @NASA que muestra la cara visible de la Luna. Los cuatro astronautas de Artemis II entraron a la órbita lunar y comenzaron un histórico periodo de observación lunar hacia las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. La de hoy es una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolar la cara oscura de la Luna. EFE/ @NASA
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Redacción Gestión
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perdió contacto con la Tierra durante su travesía por la Luna.

De acuerdo con medios internacionales, se prevé un silencio absoluto de 40 minutos y programado previamente.

Los cuatro astronautas de la misión perdieron comunicación con la NASA a las 18:44 horas del este de Estados Unidos, informa EFE.

LEA TAMBIÉN: El jefe de la NASA reporta que van “bien” los astronautas de Artemis mientras orbitan la Tierra

“Mientras nos preparamos para quedarnos sin comunicación de radio, aún vamos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes ahí abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos, desde la Luna. Los veremos en el otro lado”, acotó Victor Glober, piloto de la misión.

La nave Orión comenzó este lunes el sobrevuelo de la Luna, durante el que estudiará la cara oculta del satélite natural con la ayuda de 32 cámaras y de las observaciones de su tripulación.

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