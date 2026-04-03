El administrador de la NASA, Jared Isaacman, reportó este jueves que van «bien» los cuatro astronautas de Artemis II mientras orbitan la Tierra, un paso que deben cumplir antes de evaluar si continúan con su viaje hacia la Luna o abortan la misión.

«Los astronautas de Artemis II lo están haciendo genial. La nave espacial Orión está funcionando bien en una impresionante órbita elíptica, y el equipo de Control de Misión (del Centro Espacial Jonhson en Houston) está cuidando bien a la tripulación», expuso Isaacman en sus redes sociales.

Los tripulantes han dedicado su primer día en el espacio, tras su despegue el miércoles desde Cabo Cañaveral en Florida, a girar alrededor de la Tierra para verificar que la nave esté lista para la propulsión translunar que los empujaría fuera de la órbita terrestre hacia la Luna, un trayecto que tomaría cuatro días.

El equipo en tierra de la NASA despertó a los tripulantes con la canción ‘Sleepyhead’ de la banda Young & Sick a las 7:06 hora local del este de Estados Unidos (11:06 GMT), «tras un breve periodo de descanso», casi 12 horas después del lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, según informó la agencia espacial.

De tener éxito, los tripulantes llegarán al lado más oculto de la Luna el próximo lunes, 6 de abril, y alcanzarán el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400,000 kilómetros desde la Tierra.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II no pisarán la Luna, pero sí la orbitarán.

Calendario Artemis: 2027 y 2028 claves

El administrador de la NASA recordó que esta misión representa un paso más para el programa Artemis, que en 2027 espera realizar otro lanzamiento tripulado en la órbita baja de la Tierra y en 2028 dos misiones humanas que pisarán la Luna.

«En el Centro Espacial Kennedy (en Cabo Cañaveral), los equipos están en la plataforma preparándose para lo que viene a continuación. Vamos a llegar a un ritmo de lanzar cohetes a la Luna aquí», concluyó Isaacman.

El equipo de administración de la misión tendrá este jueves su primera reunión para evaluar los sistemas de la nave espacial y aprobar la propulsión translunar.

La tripulación la conforman el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Artemis busca comenzar una presencia permanente de Estados Unidos en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.