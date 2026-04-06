Una tripulación de cuatro astronautas de la NASA ha viajado más lejos en el espacio que cualquier persona en la historia. La nave en la que se desplazan avanza a gran velocidad hacia la Luna para un sobrevuelo histórico.

Poco antes de las 2 p.m. del lunes, hora de Nueva York, la cápsula Orion —construida por Lockheed Martin Corp. para la misión Artemis II— superó la distancia alcanzada por la tripulación del Apolo 13 en 1970: 248,655 millas (400.170 kilómetros) desde la Tierra, informó la NASA.

“Continuaremos nuestro viaje aún más lejos en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso a todo lo que apreciamos”, dijo el astronauta canadiense Jeremy Hansen cuando la tripulación batió el récord.

“Pero, sobre todo, elegimos este momento para desafiar a esta generación y a la siguiente a asegurarse de que este récord no dure mucho tiempo”, agregó.

Luego, Hansen sugirió nombrar dos cráteres en la superficie lunar. La primera propuesta fue Integrity, en honor al apodo de la cápsula de la tripulación, y la segunda fue Carroll, en homenaje a la fallecida esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman. Wiseman y la tripulación se emocionaron durante la sugerencia y se abrazaron.

La tripulación llevará a cabo un sobrevuelo lunar de varias horas que los acercará a la superficie como ningún ser humano lo ha hecho en más de 50 años, alcanzando su punto más cercano poco después de las 7 p.m., hora de Nueva York, el lunes.

La tripulación del Artemis II, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ya había hecho historia al ser la primera misión lunar conformada por un afrodescendiente y una mujer. (Foto: NASA / AFP)

Los astronautas tomarán imágenes del lado oculto de la Luna, una perspectiva que nunca puede verse desde la Tierra.

El acercamiento es el momento culminante de la misión Artemis II de la NASA, que despegó al espacio el miércoles 1 de abril, enviando a los astronautas de la NASA Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Hansen en ruta hacia la Luna.

La misión funciona como un ensayo general para probar los vehículos que se utilizarán para llevar a humanos a la superficie lunar potencialmente en dos años.

En su punto más cercano a la Luna, la tripulación estará a unas 4,070 millas de la superficie lunar, según una nueva estimación de la NASA. Desde su perspectiva, la Luna se verá del tamaño de un balón de básquetbol sostenido con el brazo extendido.

This screen grab from NASA's feed released on April 3, 2026, shows the four Artemis II crew members (L-R) Canadian Space Agency (CSA) astronaut Jeremy Hansen, Artemis II mission specialist, NASA astronauts Reid Wiseman, Artemis II commander, Christina Koch, Artemis II mission specialist and Victor Glover, Artemis II pilot as they head to orbit the Moon for the first time in more than half a century. The spacecraft lifted off from Kennedy Space Center in Florida at 18:35 EDT the previous day. (Photo by Handout / NASA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

La NASA espera que los astronautas usen sus ojos —las mejores cámaras del universo, como los describió el director de vuelo Judd Frieling— para observar partes del lado oculto de la Luna nunca vistas por humanos.

“Resulta que alrededor del 60% del lado oculto, creo, nunca ha sido visto por ojos humanos debido a las condiciones de iluminación”, dijo Wiseman antes del lanzamiento. “Apolo siempre necesitaba esa luz en el lado visible de la Luna para sus capacidades de aterrizaje y despegue”.

Los científicos de la NASA han estado trabajando para definir los objetivos científicos y la lista de zonas lunares a las que quieren que la tripulación preste atención durante el sobrevuelo. Al comparar cómo se ven ciertos objetivos desde distintos ángulos y bajo diferentes condiciones de iluminación a medida que la cápsula se desplaza, esperan que la tripulación ayude a los científicos a comprender mejor cómo evolucionó la superficie lunar con el tiempo.

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“El ojo humano, especialmente cuando está conectado a un cerebro bien entrenado, que les aseguro que estas cuatro personas tienen, es capaz de hacer, literalmente en un instante, observaciones de color muy matizadas que, como nos enseñaron las observaciones de Apolo, pueden aportar información científica”, dijo Kelsey Young, líder de operaciones científicas de vuelo de Artemis, durante una conferencia de prensa el sábado.

Durante el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II entrará en un apagón de comunicaciones al pasar por el lado oculto de la Luna, lo que bloqueará su línea de visión con la Tierra. Se espera que el apagón dure aproximadamente 40 minutos, comenzando a las 6:47 p.m., hora de Nueva York. Apagones similares ocurrieron durante la misión no tripulada Artemis I y las misiones Apolo.

La tripulación de Artemis II también romperá más que récords de distancia el lunes. Glover será el primer astronauta negro en viajar a la Luna, mientras que Koch será la primera mujer en hacerlo. Hansen también será el primer canadiense en viajar a la Luna.