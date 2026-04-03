La NASA confirmó este jueves que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se completó con éxito, poniendo a la tripulación en ruta hacia la Luna, pese a registrar incidentes menores que no comprometen el desarrollo del vuelo.

La agencia reconoció que durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orión se registraron ajustes técnicos y una breve interrupción en comunicaciones, ya resuelta, aunque insistió en que no hay preocupaciones actuales.

«Hemos encontrado varios aspectos en el camino, pero ninguno representa una preocupación en este momento», señaló en conferencia de prensa Howard Hu, el director del programa Orion.

LEA TAMBIÉN: NASA lanza Artemis II rumbo a la Luna en histórica misión tripulada

Las autoridades destacaron que la maniobra, de cinco minutos y 52 segundos, fue ejecutada «de forma impecable» por el equipo de control de vuelo en Houston y marca el último gran encendido de motores de la misión, tras lo cual la nave continuará su trayectoria impulsada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Asimismo, subrayó que la tripulación se encuentra en buen estado y que los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto.

Los cambios que experimentará la nave

Luego de la maniobra, el director de la NASA, Jared Isaacman, celebró en su cuenta de X asegurando que oficialmente los cuatro astronautas «van camino a la luna».

Para comenzar el trayecto hacia el satélite natural, la nave experimentará un cambio de velocidad de 388 metros por segundo que le permitirá salir de la órbita terrestre.

«Los controladores de vuelo supervisarán de cerca el rendimiento del motor, el guiado y los datos de navegación durante toda la maniobra para garantizar que Orión se mantenga alineado con precisión para el viaje de ida», aclaró la NASA.

Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que los integrantes del Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972.

El jefe de la NASA reporta que los astronautas van «bien»

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, reportó este jueves que van «bien» los cuatro astronautas de Artemis II.

«Los astronautas de Artemis II lo están haciendo genial. La nave espacial Orión está funcionando bien en una impresionante órbita elíptica, y el equipo de Control de Misión (del Centro Espacial Jonhson en Houston) está cuidando bien a la tripulación», expuso Isaacman en sus redes sociales.

Los tripulantes han dedicado su primer día en el espacio, tras su despegue el miércoles desde Cabo Cañaveral en Florida, a girar alrededor de la Tierra para verificar que la nave esté lista para la propulsión translunar que los empujaría fuera de la órbita terrestre hacia la Luna, un trayecto que tomaría cuatro días.

El equipo en tierra de la NASA despertó a los tripulantes con la canción ‘Sleepyhead’ de la banda Young & Sick a las 7:06 hora local del este de Estados Unidos (11:06 GMT), «tras un breve periodo de descanso», casi 12 horas después del lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, según informó la agencia espacial.

De tener éxito, los tripulantes llegarán al lado más oculto de la Luna el próximo lunes, 6 de abril, y alcanzarán el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400,000 kilómetros desde la Tierra.

Calendario Artemis: 2027 y 2028 claves

El administrador de la NASA recordó que esta misión representa un paso más para el programa Artemis, que en 2027 espera realizar otro lanzamiento tripulado en la órbita baja de la Tierra y en 2028 dos misiones humanas que pisarán la Luna.

«En el Centro Espacial Kennedy (en Cabo Cañaveral), los equipos están en la plataforma preparándose para lo que viene a continuación. Vamos a llegar a un ritmo de lanzar cohetes a la Luna aquí», concluyó Isaacman.

El equipo de administración de la misión tendrá este jueves su primera reunión para evaluar los sistemas de la nave espacial y aprobar la propulsión translunar.

La tripulación la conforman el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Artemis busca comenzar una presencia permanente de Estados Unidos en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.