Una gran congestión vehicular se registra esta mañana en la Vía de Evitamiento, en sentido de norte a sur, a la altura del puente Porvenir, en el distrito de San Martín de Porres, debido a un accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta y un tráiler.

Según las primeras investigaciones, el accidente ocurrió alrededor de la 1 a.m., cuando la motocicleta impactó por la parte posterior contra un tráiler que circulaba delante de ella por esta importante vía.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta, un joven de 18 años, murió en el acto y su acompañante, una adolescente de 16 años, resultó con graves heridas. La menor fue auxiliada por personal de emergencia y trasladada a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Lima Expresa informa:

Se registra congestión vehicular en la #VíadeEvitamiento con sentido hacia el sur, a la altura del puente Porvenir, debido a un siniestro vial. Solo hay dos carriles habilitados.



Nuestras unidades están en el punto junto con los peritos. — Lima Expresa (@LimaExpresa) June 26, 2026

A través de su red social X, la empresa concesionaria Lima Expresa informó que, debido a las diligencias realizadas en la zona del accidente, solo dos carriles permanecen habilitados, situación que ha provocado una extensa fila de vehículos y retrasos para los conductores que se desplazan desde el norte hacia el sur de la capital.

Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el accidente continúan siendo materia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

En ese marco, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas o prever un mayor tiempo de viaje mientras culminan las labores de atención de la emergencia y la llegada del fiscal de turno para el levantamiento del cadáver.