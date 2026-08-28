Según datos del Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC) del Ministerio de Salud (Minsa), en la última década se han realizado 586 ensayos clínicos en el país, de los cuales 188 corresponden a estudios sobre cáncer; esto significa que uno de cada tres ensayos clínicos competen a dicha enfermedad.

Esto posiciona a la oncología como la principal área de investigación clínica para la búsqueda de alternativas terapéuticas innovadoras en el país, señaló la directora de ESPERANTRA pacientes, Karla Ruiz de Castilla.

Explicó que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un medicamento innovador puede aportar beneficios clínicos adicionales frente a las alternativas disponibles, ya sea mediante una mayor eficacia, un mejor perfil de seguridad, una mejor calidad de vida para el paciente o una respuesta a necesidades médicas que aún no cuentan con tratamientos adecuados.

Añadió que los ensayos clínicos permiten demostrar ese valor terapéutico porque generan la evidencia científica necesaria para confirmar la eficacia y seguridad de nuevos tratamientos antes de que puedan incorporarse a la práctica médica.

Ruiz de Castilla señaló que el valor de un medicamento innovador también se refleja en los resultados que puede generar para los sistemas de salud. Explicó que tratamientos más eficaces pueden contribuir a prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones, evitar procedimientos de mayor complejidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En ese sentido, indicó que organismos internacionales como la OCDE recomiendan evaluar las innovaciones considerando el valor y los beneficios clínicos que aportan frente a las alternativas existentes, además de su costo.

Resaltó que la participación del país en ensayos clínicos multinacionales contribuye a generar evidencia sobre la respuesta de los tratamientos en pacientes nacionales, considerando que factores genéticos, fisiológicos, ambientales y relacionados con la práctica médica pueden influir en la eficacia y seguridad de los medicamentos. Contar con evidencia obtenida entre la población local fortalece el conocimiento científico y contribuye a una mejor aplicación de estas innovaciones en los pacientes, añadió.

La investigación oncológica en el país se ha orientado principalmente hacia el cáncer de pulmón, mama, cuello uterino, estómago y próstata. (Foto: GEC)

Cáncer de pulmón

La directora de ESPERANTRA informó que los datos del Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC) muestran que la investigación oncológica en el país se ha orientado principalmente hacia el cáncer de pulmón, mama, cuello uterino, estómago y próstata, además de tumores sólidos y otros cánceres de alta complejidad.

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Asimismo, destacó que siete de cada diez ensayos corresponden a estudios de fase III para diversas enfermedades, etapa en la que los tratamientos ya han demostrado resultados favorables de eficacia y seguridad en estudios previos y se evalúan en un mayor número de pacientes antes de solicitar la autorización sanitaria correspondiente.

Explicó que estos estudios permiten que los pacientes participantes accedan de manera anticipada a terapias innovadoras, fortalecen la experiencia de los especialistas, impulsan la formación de investigadores y consolidan las capacidades nacionales para el desarrollo de la investigación clínica.

Indicó que el REPEC también registra, en los últimos 10 años, 31 ensayos clínicos relacionados con VIH y 9 con diabetes. Asimismo, precisó que durante la pandemia se realizaron 36 ensayos clínicos sobre COVID-19, en respuesta al esfuerzo científico internacional por desarrollar vacunas y tratamientos para enfrentar la emergencia sanitaria.