La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el plan de desvío vehicular en el Centro Histórico con motivo de las actividades religiosas por Semana Santa, a fin de garantizar el orden y la seguridad durante estas celebraciones.

La medida regirá del jueves 2 al domingo 5 de abril, en el horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., e implicará el cierre de vías en el perímetro del denominado Damero de Pizarro, una de las zonas con mayor afluencia de fieles y visitantes en estas fechas.

Ante ello, las autoridades recomendaron a conductores y ciudadanos tomar precauciones y evitar ingresar al área restringida.

Como rutas alternas, se sugiere el uso de las avenidas Abancay, Emancipación y el jirón Amazonas, que permitirán mantener la fluidez del tránsito en los alrededores.

Asimismo, la comuna informó que personal municipal estará desplegado en distintos puntos de control para orientar a los conductores y agilizar la circulación vehicular.

La MML exhortó a la ciudadanía a salir con anticipación, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal en campo, con el fin de evitar congestión y contratiempos durante el desarrollo de las actividades por Semana Santa.