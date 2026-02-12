A puertas del fin de semana por el Día de San Valentín y ante la posibilidad de una alta afluencia de bañistas -que podría incrementarse por el cierre temporal de Agua Dulce en Chorrillos- la Municipalidad de Miraflores recordó que aplicará sanciones de hasta S/ 5,500 a quienes incumplan las normas en sus nueve playas.

El vocero municipal, Sergio Tapia, señaló que si bien los visitantes son bienvenidos, existen reglas claras cuyo incumplimiento acarrea multas elevadas. Entre las principales restricciones figura la prohibición del consumo de alimentos preparados en ollas o recipientes voluminosos, aunque sí se permite el ingreso con alimentos ligeros como sánguches.

Asimismo, está prohibido el uso de parlantes en la zona de playa, así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas. En este último caso, la multa puede alcanzar los S/ 5,500.

La comuna también enfatizó que arrojar residuos sólidos en la arena o el mar será sancionado con S/ 3,800, como parte de las medidas para preservar la limpieza y salubridad del litoral miraflorino.

Ante la expectativa de una concurrencia masiva, la municipalidad anunció el despliegue de personal de orientación para informar a los bañistas sobre la correcta disposición de residuos. También participarán efectivos de la Policía Nacional -incluyendo las divisiones de Emergencia y Salvataje-, además de Serenazgo, el escuadrón edil de gestión de riesgo de desastres, personal de tránsito y cuadrillas de limpieza.

Desde la playa Redondo I, el vocero recordó que el mar en esta zona suele presentar fuerte oleaje, por lo que recomendó a los visitantes no ingresar si no cuentan con experiencia suficiente y seguir las indicaciones del personal de salvataje para evitar accidentes.

Las nueve playas del distrito cuentan con la bandera azul, distintivo que certifica condiciones adecuadas de limpieza y salubridad. La municipalidad reiteró que el objetivo de las medidas no es restringir el acceso, sino garantizar que la celebración frente al mar se desarrolle en un ambiente seguro y ordenado.