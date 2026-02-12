Celebrar el Día de San Valentín frente al mar es plan ideal para los miles de bañistas que llegan todos los años a Miraflores en esta fecha. Por eso, la comuna miraflorina recordó las reglas que rigen para los visitantes a sus nueve playas y las consecuencias de su cumplimiento, como por ejemplo la imposición de altísimas multas.

“Los veraneantes son bienvenidos a Miraflores, pero queremos que sepan que tenemos reglas muy claras. La primera es que está prohibido el consumo de alimentos. Se permite que ingresen con sánguches, pero no con ollas, platos y ese tipo de cosas”, indicó Sergio Tapia, vocero de la municipalidad. “También está prohibido el uso de parlantes”, añadió en canal N.

El funcionario refirió que en las playas de Miraflores no está permitida la venta de bebidas alcohólicas y que se impone una multa de S/ 5,500 a las personas que vulneren dicha medida. Además, la contaminación de las playas con residuos de todo tipo también se sanciona con una multa que asciende a S/ 3,800.

Tapia indicó que, en previsión de una masiva concurrencia de bañistas a Miraflores para este fin de semana, que podría incrementarse por el cierre de la playa Agua Dulce de Chorrillos el domingo 15 de febrero, se ha dispuesto de la presencia de personal que resguarde el cumplimiento de estas normas.

“Vamos a tener orientadores para que indiquen a las personas cómo desechar los residuos de manera correcta”, indicó el vocero. “También se contará con la Divisiones de Emergencias y de Salvataje de Policía para garantizar la seguridad de los visitantes y bañistas, personal de Serenazgo, el escuadrón edil de riesgo de desastre, personal de tránsito y cuadrillas de limpieza“, informó.

Desde la playa Redondo I, el vocero advirtió a los visitantes que no estén familiarizados con Miraflores que el mar suele ser movido y recomendó a los bañistas no arriesgarse en el agua y evitar cualquier incidente o susto que arruine su fin de semana. Tapia indicó que las 9 playas de Miraflores cuentan con la bandera azul que las identifica como saludables.