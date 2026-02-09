Agua Dulce. (Foto: Difusión)
Agua Dulce. (Foto: Difusión)
La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero, ante la persistente acumulación de residuos que deteriora las condiciones de salubridad del balneario y representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

A través de un comunicado,

"Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objeto de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural“, precisa el aviso.

De acuerdo con el municipio, la medida busca proteger la salud de la población, así como garantizar la conservación del ecosistema costero, ante la persistente presencia de residuos sólidos en la playa.

Asimismo, la municipalidad precisó que no se contemplan prórrogas ni excepciones para la reapertura del balneario en la fecha señalada e hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la disposición.

