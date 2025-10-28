Perufarma dispuso la inmovilización y el retiro voluntario del lote reportado, así como de todos los productos de la marca PF Genéricos. Pixabay
Perufarma dispuso la inmovilización y el retiro voluntario del lote reportado, así como de todos los productos de la marca PF Genéricos.
Redacción Gestión
El Indecopi informó que la empresa Perufarma S.A. comunicó la inmovilización y retiro del lote 20601775 del producto farmacéutico Metformina 850 mg comprimidos recubiertos, marca PF Genéricos, utilizado para tratar la diabetes, en presentación de caja de 100 comprimidos y con registro sanitario EN-05802, fabricado por CIFARMA S.A.C.

Según informó la empresa, se habría identificado la presencia de una partícula extraña en un comprimido del lote involucrado, contenido en un blíster adquirido en una botica de la ciudad de Lima.

Como medida preventiva, Perufarma dispuso la inmovilización y el retiro voluntario del lote reportado, así como de todos los productos de la marca PF Genéricos. Además, la compañía comunicó el hecho a la Digemid. Los consumidores pueden comunicarse con la empresa para consultas, reportes o devoluciones a través del teléfono (01) 711-7000 anexo 110 o del correo electrónico . Más detalles de la alerta en este .

El Indecopi recuerda a los consumidores que, ante cualquier señal de anomalía en un medicamento o producto, deben suspender su uso y reportarlo a las autoridades competentes, a fin de salvaguardar su salud y seguridad. En caso de presentar reacciones adversas, los consumidores pueden reportarlo a través del servicio NotiMed de Digemid, disponible en el siguiente enlace:

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

El Indecopi recuerda a los consumidores que, ante cualquier señal de anomalía en un medicamento o producto, deben suspender su uso y reportarlo a las autoridades competentes

