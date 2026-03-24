La nueva ley frena los cambios que se iban a realizar en el diseño de los billetes y monedas en el Perú.
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Redacción Gestión
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En una edición extraordinaria de Normas Legales, se promulgó la , la cual hace modificaciones a una reciente ley, emitida en el 2025, referida al diseño de en el Perú, a cargo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La nueva ley frena los cambios que se iban a realizar en el diseño de los billetes y monedas en el Perú, según lo que había dispuesto la , promulgada en enero del 2025.

Aquella anterior ley hacía obligatorio el uso del escudo nacional y del lema nacional “Firme y feliz por la unión” en el diseño de los billetes y monedas. La nueva ley Nº 32564 deja sin efecto esta obligación.

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Vale recordar que, ante la obligatoriedad fijada durante el gobierno de Dina Boluarte, reclamó que tendría que modificar su maquinaria de acuñación, costo que no se consideró en la normativa, la cual surgió a propuesta del Ministerio de Defensa de entonces.

Abraham de la Melena, funcionario del BCRP, agregó también que esta ley omitía por completo las dificultades operativas que implicaría modificar los .

“No hay espacio disponible. Cambiar el diseño requiere mover o suprimir capas de seguridad, lo cual pone en riesgo la trazabilidad del dinero y su autenticación”, advirtió en aquel momento.

Tras la alerta dada por , en el Congreso de la República se presentó una iniciativa legislativa para realizar cambios a la ley Nº 32251. Este cambio normativo fue aprobado por el pleno del Congreso a inicios de marzo del 2026. Tras ello, la nueva ley Nº 32564 ahora ya ha sido promulgada.

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