El titular del BCR, Julio Velarde. (Foto: Difusión)
, presidente del Banco Central de Reserva del Perú , cuestionó la propuesta de cambiar el escudo de armas en las monedas peruanas, vigente por más de 150 años. En ese sentido, pidió reconsiderar la medida y resaltó su valor histórico e identitario en la numismática nacional.

Velarde destacó la historia y el valor de identificación del diseño actual. “El escudo de armas se ha utilizado más de 150 años en las monedas. Esa es la identificación de la . Cambiarle eso casi no tiene sentido. Si se ha mantenido 150 años, ese es su uso legítimo”, dijo a RPP.

Si bien reconoció que la iniciativa es resultado de una ley y “hay que obedecerla”, el titular del sugirió la posibilidad de una reconsideración: “Ojalá puedan reflexionar y modificar esa parte”.

Las declaraciones de Velarde se dieron tras una conferencia de prensa en la que se presentó la nueva moneda de plata conmemorativa por el centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú.

