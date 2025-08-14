El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia. Con ello, la tasa clave continúa en 4.5% en agosto.

La autoridad monetaria toma esta decisión tras realizar el último recorte de 25 puntos básicos en mayo.

En julio, la tasa mensual de inflación total fue 0.23%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.18%. Las tasas de inflación total y de inflación sin alimentos y energía a doce meses se mantuvieron en 1.7% en julio.

Las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2.3% en junio a 2.2% en julio, dentro del rango meta de inflación.

Expectativas

Se proyecta que la inflación interanual se mantenga en los próximos meses en el tramo inferior del rango meta para luego ubicarse alrededor del centro de dicho rango. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección, refiere el BCRP.

En julio, la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas sobre la actividad económica se recuperó respecto al mes previo. Casi todos se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Las perspectivas de la actividad económica mundial se han deteriorado como resultado de las medidas restrictivas al comercio exterior, con un sesgo a la baja por la alta incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía global. En este contexto, se mantiene la volatilidad en los mercados financieros.