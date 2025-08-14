El Banco Central de Reserva (BCRP) pone en circulación desde hoy una moneda de plata alusiva al centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata (Tacna) al Perú, con una emisión de 5,000 unidades.

Mediante Circular Nº 0014-2025-BCRP, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

Las características de la moneda son:

Denominación : S/ 1,00

Aleación : Plata 0.925

Peso fino : 1 onza troy

Diámetro : 37.00 mm

Calidad : Proof

Canto : Estriado

Año de acuñación : 2025

Emisión máxima : 5,000 unidades

En el reverso de la moneda se muestra una composición que presenta en primer plano la actual plaza de la ciudad de Tarata donde está ubicada la iglesia de San Benedicto y en segundo plano, la andenería actualmente en uso.

En la parte superior de la moneda se observa la frase “Reincorporación de Tarata al Perú” y el período que se conmemora 1925-2025.

En el anverso, figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.