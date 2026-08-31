La Policía acordonó el perímetro de la sede judicial mientras se realizaban las diligencias para verificar y retirar el artefacto. Foto: Roger García/ X.
La Policía acordonó el perímetro de la sede judicial mientras se realizaban las diligencias para verificar y retirar el artefacto. Foto: Roger García/ X.
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Redacción Gestión
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Momentos de tensión se registraron en el Callao luego de que fuera encontrado un artefacto explosivo, que sería una .

El hallazgo fue alertado por transeúntes de la zona, lo que motivó la intervención de las fuerzas del orden y el acordonamiento del perímetro para reducir cualquier riesgo para los trabajadores y personas que circulaban por el sector.

Tras recibir la alerta, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se trasladaron hasta el lugar para aplicar los protocolos de seguridad correspondientes. El personal especializado verificó, aisló y retiró el presunto artefacto explosivo, logrando controlar y neutralizar la situación.

De acuerdo con un comunicado de la Corte Superior de Justicia del Callao, no se registraron personas heridas ni daños materiales en la infraestructura. La institución informó además que el área fue inspeccionada en su totalidad y quedó fuera de peligro.

En paralelo, la para establecer de dónde provino el objeto y determinar quiénes lo dejaron frente a la sede judicial. Como parte de las diligencias, se contempla la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Corte del Callao dispone teletrabajo para sus trabajadores

Ante lo ocurrido, la Corte Superior de Justicia del Callao dispuso que magistrados y servidores de la sede ubicada en la avenida 2 de Mayo realicen sus labores bajo la modalidad de teletrabajo durante el 31 de agosto, como medida preventiva.

La institución señaló que puso a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional todo el material probatorio necesario para contribuir con la identificación y sanción de los responsables del hecho.

Asimismo, informó a los usuarios que las labores presenciales y la atención al público se reanudarán con normalidad el martes 1 de septiembre, en su horario habitual.

Comunicado del Poder Judicial tras lo ocurrido. Foto: X.
Comunicado del Poder Judicial tras lo ocurrido. Foto: X.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El hallazgo ocurre mientras .

Durante este periodo, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requieren solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. En cambio, aquellas que no tengan carácter masivo pueden desarrollarse sin autorización previa.

La medida fue adoptada tras el vencimiento de la anterior prórroga, que culminó el jueves 27 de agosto. Con la nueva declaratoria, el Ejecutivo busca mantener el patrullaje conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las calles de Lima y Callao.

Poder Judicial rechaza intimidación

A través de su cuenta en X, el Poder Judicial expresó su rechazo a cualquier acto de intimidación tras el hallazgo de una presunta granada y un manuscrito en la sede judicial “Dos de Mayo” de la Corte Superior de Justicia del Callao.

La institución reafirmó que ninguna amenaza desviará al Poder Judicial de su deber constitucional de impartir justicia.

PJ rechaza intimidación. Foto: X.
PJ rechaza intimidación. Foto: X.

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