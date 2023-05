El pasado martes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado respecto al proceso de acusación constitucional que afronta en el Congreso la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que podría derivar en su inhabilitación por el plazo de 5 años.

Los siete integrantes de la institución invocaron al Parlamento a reflexionar sobre este tema al considerar que las imputaciones en contra de Ávalos “guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal”.

Como era de esperarse, este pronunciamiento no cayó nada bien en el Congreso. La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra los siete magistrados del JNJ por los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, a raíz de esta postura.

Al respecto, el vicepresidente de dicha institución, Aldo Vásquez, aclaró que el comunicado emitido por la JNJ no pretende defender a Ávalos, sino el principio de independencia del criterio de los jueces y fiscales.

“La junta no defiende personas, defiende principios, y el principio que estamos defendiendo es el de la independencia de jueces y fiscales (...) si un juez o un fiscal, cada vez que expresa un criterio, debe ser sometido a un procedimiento disciplinario o una denuncia constitucional, eso sería el fin de la independencia del sistema de administración de justicia”, acotó a RPP.

En ese sentido, Vásquez remarcó que cada fiscal tiene un criterio distinto para adoptar una acción, ya sea para iniciar una pesquisa o archivarla.

“La junta no tiene por función evaluar los criterios de los magistrados. A la JNJ no le corresponde pronunciarse sobre si el criterio que adoptó la fiscal (Zoraida) Ávalos era el correcto o no. Eso es un tema doctrinario, jurídico y constitucional”, sostuvo.

Es más, recordó que si bien la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, decidió activar las investigaciones en contra del expresidente Pedro Castillo, algo que Ávalos no hizo, posteriormente fue denunciada ante su institución, pese a haber actuado conforme a su criterio.

“El criterio de un juez o de un fiscal no es objeto de una responsabilidad”, enfatizó.

Finalmente, el vicepresidente de la JNJ aseguró que su institución no busca confrontar al Parlamento ni buscar protagonismo, tal como sostienen algunos legisladores.

“La junta no se entromete en una atribución constitucional. Todo lo contrario, el comunicado se expresa en los términos más respetuosos, subrayando su respeto por los procedimientos disciplinarios y pidiendo reflexión en torno a un tema que no es ajeno a la JNJ, que es la independencia de los jueces y fiscales del país”, manifestó tras precisar que no buscaban entrometerse en la atribución que tiene el Legislativo.

