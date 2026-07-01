La autógrafa de ley N° 32679 que autoriza la nueva escala remunerativa para el personal 728 del Poder Judicial fue publicada hoy en el boletín de normas legales con la firma del jefe del Estado, José María Balcázar Zelada.

Al respecto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó que esto se debe a una suma de esfuerzos, producto de un resultado de trabajo institucional sostenido, impulsado con el objetivo de reducir las brechas salariales que afectan al personal judicial.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello saludó la autorización a una nueva escala remunerativa para el personal 728 de la institución.

Antecedente de la nueva escala

Como se recuerda, el año pasado, se aprobó esta nueva escala remunerativa; sin embargo, su aplicación quedó condicionada a las restricciones establecidas en la Ley de Presupuesto Público 2026, hecho que impidió que se concrete este beneficio para el personal.

¿Qué cambia?

En el punto de la resolución publicada en El Peruano se indica que se exceptúa al Poder Judicial de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley N°32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de viabilizar la implementación de esta nueva escala remunerativa

Además, la norma modifica también las leyes 32486, 32521 y 32522 con la finalidad de viabilizar la implementación de las nuevas escalas remunerativas de diversas entidades en el año fiscal 2026.