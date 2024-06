La presidenta Dina Boluarte nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta tras las declaraciones que dio el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien se acogió a la colaboración eficaz en los casos que involucran al expresidente Pedro Castillo.

Según reveló Punto Final, el exbrazo derecho de Geiner Alvarado dio a conocer una supuesta influencia de Perú Libre (PL) sobre las decisiones cruciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones generales 2021.

Básicamente, el partido que lidera Vladimir Cerrón habría manipulado el proceso para obtener una ventaja indebida por orden de la jefa de Estado, según Marrufo.

“El miércoles 09 de junio de 2021, José Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa del jirón Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Jovián Valentín Sanjinez Salazar y de Jorge Rodríguez Vélez, asimismo comentó Alejandro Sánchez que ya aseguró el voto del “1″ del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas”, declaró Marrufo a la Fiscalía.

Al respecto, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, calificó de tendenciosas las declaraciones de Marrufo recogidas en el reportaje y negó enfáticamente los falsos cargos que le imputaron.

A través de un comunicado, negó que con motivo de las elecciones generales del 2021 y las subnacionales del 2022 haya efectuado alguna maniobra para favorecer o perjudicar candidatos u organizaciones políticas, tal como se deja entrever en el reportaje.

“Cabe recordar que, reiterativamente, he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna”, aseveró.

Recordó que durante la segunda vuelta electoral se presentaron diversos pedidos de nulidad. Ante esta situación, la personera legal de Fuerza Popular solicitó la extensión del plazo para continuar con la presentación de tales solicitudes. Esto, a pesar de que ya había pasado la fecha límite (para presentar recursos), el 9 de junio del 2021.

“Dicho pedido fue discutido en la mañana del 11 de junio y por unanimidad el pleno del JNE, integrado por cuatro miembros, acordó ampliar el plazo hasta ese día. No obstante, tal decisión no fue materializada, dado que no se publicó y por ello tampoco generó efectos legales. Es perfectamente legal la posibilidad de una revisión de la decisión, situación que ocurrió. Se acordó el replanteamiento, en los términos que son de público conocimiento”, añadió en el texto.

Cuestiona una “nueva versión de fraude”

En otro momento, el titular del JNE insistió en que Marrufo “miente y además está agregando sus propias conjeturas, amparándose en supuestas afirmaciones de terceros”.

En ese sentido, cuestionó esta “nueva versión de fraude, con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto a su desempeño y del desarrollo del proceso electoral”.

“Como se ha reiterado, dicho proceso ha sido objeto de observación por misiones especializadas del extranjero y también por observadores del país, habiendo quedado resaltada su integridad”, remarcó.

“La presidencia del JNE se reafirma en su compromiso de hacer respetar la voluntad popular manifestada en las urnas, bajo el principio de igualdad de los votos de la ciudadanía de todo el Perú. Cada fase del proceso electoral ha sido conducida con apego a la ley sin tolerar influencias de ninguna índole en el desempeño de mi función”, concluyó en su comunicado.

