La presidenta Dina Boluarte nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta tras las declaraciones que dio el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien se acogió a la colaboración eficaz en los casos que involucran al expresidente Pedro Castillo.

Según reveló Punto Final, el exbrazo derecho de Geiner Alvarado dio a conocer una supuesta influencia de Perú Libre (PL) sobre decisiones cruciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones generales 2021.

LEA TAMBIÉN: Excongresista Richard Acuña rechaza declaraciones de Salatiel Marrufo

Básicamente, el partido que lidera Vladimir Cerrón habría manipulado el proceso para obtener una ventaja indebida por orden de la jefa de Estado, según Marrufo. El exintegrante del JNE, Jorge Rodríguez Vélez, fue sindicado en dicha declaración como uno de los magistrados influenciados por PL.

Al respecto, el abogado calificó de falsas las declaraciones de Marrufo y aseguró que nunca tuvo una reunión con algún representante de Perú Libre, tal como se señala en el reportaje.

“En relación a las declaraciones del señor Salatiel Marrufo, las rechazo total y absolutamente por ser falsas. Nunca me he reunido con ninguna persona del partido Perú Libre ni directa ni indirectamente, y mucho menos he favorecido a dicha organización ni a ninguna otra”, dijo a RPP.

Según precisó, los entonces magistrados del JNE actuaron conforme a la Constitución y que las personas que dicen haber “asegurado” su voto en el pleno del organismo electoral, tal como se denunció en el reportaje, “tendrán que probarlo”.

“Siempre desde el JNE hemos actuado conforme a la Constitución y la ley. Aquellas personas que señalan que ya tenían asegurado mi voto, pues tendrán que probarlo. Estaré a disposición de la Fiscalía en la oportunidad que corresponda para aclarar esas falacias y ese aprovechamiento de usar el nombre de una persona”, enfatizó.

LEA TAMBIÉN: Presidenta Dina Boluarte viaja hoy a la República Popular China

Rodríguez también negó haber conocido o dialogado con el excongresista de Alianza para el Progreso (APP), Richard Acuña, tal como refirió Marrufo.

“Debo señalar que es absolutamente falso que yo me haya reunido con el señor Richard Acuña, no lo he hecho ni directa ni indirectamente, no tengo ninguna relación con él ni la he tenido. Aquellas personas que sostienen ello, pues tendrán que probarlo porque es absolutamente falso. Lamento muchísimo que estas personas hayan tomado mi nombre para señalar comportamientos que de mi parte nunca se han producido”, aseveró.

La denuncia de Marrufo

De acuerdo con la declaración que dio Marrufo ante la Fiscalía, a la que accedió Punto Final, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y el financista de Pedro Castillo, Alejandro Sánchez, habrían operado como intermediarios para influir en los miembros del JNE, por órdenes de Boluarte.

“El miércoles 09 de junio de 2021, Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Jovián Valentín Sanjinez Salazar y de Rodríguez Vélez Jorge, asimismo comentó Alejandro Sánchez que ya aseguró el voto del “1″ haciendo referencia a Pedro Castillo Terrones, ya aseguró el voto del ‘1′ del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas”, indicó el exfuncionario del Ministerio de Vivienda.

“La orden de Dina Boluarte fue primero que debían de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio de 2021 y segundo que declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Keiko Fujimori, o sea dos órdenes claras, expresas”, añadió Marrufo, según sostiene el dominical.

Además, en su declaración involucró a Acuña en la supuesta trama para influir en las decisiones de los magistrados del JNE a fin de favorecer a PL.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.