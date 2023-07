Siembras del Valle fue el primer proyecto inmobiliario que emprendió la empresaria Sada Goray junto al Fondo Mivivienda, en el año 2017. Si bien han transcurrido cinco años desde que se entregó la primera casa, hoy en día luce abandonado y varios otros propietarios denunciaron a Cuarto Poder que aún no les entregan sus viviendas, pese a que siguen pagando cuotas de dinero a Marka Group.

El dominical presentó el caso de Janet Burgos, una madre soltera que paga S/ 450 al mes por una casa que empezó a comprar en septiembre del 2021, cuando, llevada por la publicidad, llegó hasta el kilómetro 520 de la Panamericana Norte. Ahí se construía este proyecto de vivienda social promovida por Marka Group.

Marka Group es la empresa de Sada Goray, la empresaria que fue detenida la semana pasada a pocas horas de aterrizar en el Perú. Goray aceptó, en diciembre del 2022, haber pagado millonarias coimas a influyentes funcionarios del gobierno de Pedro Castillo para favorecer a su empresa, que se dedicaba a construir y vender casas para familias pobres, como la de Janet Burgos y su hija.

“Me dijeron, vamos a luchar contra la corrupción y dije luchemos. Porque la gente no tiene agua, no tiene luz y se va a quedar sin casas por el tema de la corrupción”, dijo Burgos.

Burgos compró la casa que aún no le entregan y por la que sigue pagando. Primero le dijeron que se la entregaría en diciembre del año pasado, luego en enero, luego en marzo y así todos los meses. Hasta que se hartó y cuando fue a la obra se dio con la sorpresa que su casa estaba con los fierros oxidados, las paredes sin construir y las tuberías corroídas.

“Bueno, mi casa costaba S/ 35,000 pero como yo lo he sacado para pagarlo en cuotas me sale algo de S/ 71,000 para pagar (...) estamos a la espera hace bastante tiempo”, cuestionó.

La complicada situación de Janet Burgos es muy similar a otras 4,000 familias que siguen pagando las casas que Marka Group les vendió. Esas humildes familias relatan, con mucha rabia e impotencia, sus historias. Tal es el caso de la señora Lelis Games, que también paga alquiler del cuarto donde vive y la cuota mensual por la casa que Marka Group le vendió y que aún no le entrega.

Las razones que Marka Group ha dado para no entregar las casas son variadas, pero no necesariamente ajustadas a la realidad.

Al ser consultada por lo que Marka Group les dijo, Lelis Games dijo “que sí se va a solucionar, que tengamos paciencia, que esta es una rutina que viene por problemas de política, no es problema de la empresa, viene por política”.

La verdad es que tras las denuncias periodísticas contra Sada Goray por el pago de coimas, sus proyectos quedaron paralizados. Lelis Games y Janet Burgos son solo una pequeña parte de un problema mucho más grande que Marka Group ha dejado tras conocerse su historia de corrupción.

La historia del primer proyecto de Marka Group con el Estado

Las tierras del proyecto Siembras del Valle fueron compradas por Sada Goray en septiembre del 2017. Ese terreno fue su primer gran capital con el que postuló al Fondo Mivivienda. Logró acceder a los bonos del Estado y empezó a construir y a vender las casas. El negocio era redondo.

A fines del 2017 entregó sus primeras casas construidas, junto al entonces ministro del sector, Carlos Bruce. También aparece su exesposo, el ingeniero Luis Mesones, hoy prófugo de la justicia. A Sada Goray le fue tan bien que construyó, en total, cuatro etapas entre el 2017 y 2022. Esas casas ya fueron entregadas, pero en menos de 5 años ya presentan graves problemas de infraestructura y espacio que las familias padecen.

Tal es el caso de la familia Correa Gutiérrez. Cuando Marka Group les vendió la propiedad, les dijeron que podían construir un segundo piso; sin embargo, las casas no tienen columnas. Lo que unos pocos han hecho es tumbar la casa y volver a construir con otro tipo de material. Han abierto zanjas para formar bases sólidas, por fin han construido columnas con una estructura adecuada de fierros y han reemplazado las delgadas placas de cemento por ladrillos.

Pero la mayoría no tiene esa posibilidad y se las tienen que arreglar como pueden. Por ejemplo, cuando la lluvia llegó los propios dueños colocaron estos pequeños tubos para que el agua no se acumule en los techos. La red eléctrica está expuesta y no dentro de las delgadas paredes, que son la única división entre las casas.

Las cuatro etapas que ya fueron construidas y entregadas tienen estos problemas en la construcción y el espacio. Además, hay una quinta etapa que aún no termina de construirse y tiene casas pendientes de entrega. En esa etapa compraron sus casas Leslis Games y Janet Morales. Todas estas familias llegaron a Siembras del Valle gracias a una estrategia de publicidad bien armada por la empresa Tu Techito Bonito.

Tu Techito Bonito es una empresa fundada en el año 2021. Funcionó como el brazo marketero y de ventas de Marka Group, uno de sus fundadores fue Sebastian Salem, la actual pareja sentimental de Sada Goray.

Salem es un hombre de 40 años que pasó de jugador y entrenador de golf a un emprendedor en el rubro inmobiliario. Cuando el escándalo de la corrupción de Sada Goray estalló, la empresa que fundó cerró sus actividades con este comunicado y dijo, en sencillo, que cualquier duda o problema se acerquen a la oficina de Marka Group en Siembras del Valle, pero dicha oficina está prácticamente abandonada.

La otra empresa “similar” a Marka Group

Marka Group ya no vende casas, pero muy cerca de ahí están las oficinas de otra empresa llamada Alfa City, que actualmente ofrece vivienda en la séptima y sexta de Siembras del Valle.

Alfa City es una empresa constituida en mayo del 2019. En registros públicos figuran decenas de posibles actividades de trabajo. Desde el rubro minero hasta la venta de chifles.

Pero eso puede ser anecdótico. El dato revelador es que tuvo por un año y medio como gerente general al hoy detenido contador Roger Gavidia.

Gavidia fue contador de Marka Group en el 2017, En septiembre del 2021, gracias a la millonarias coimas entregadas, fue nombrado miembro del directorio del Fondo Mi Vivienda a pedido de Sada Goray. Estuvo ahí hasta octubre del 2022.

El dato preocupante es que Alfa City logró en septiembre del 2022, cuando su exgerente Roger Gavidia era director del Fondo Mi vivienda, inscribirse como promotor oficial y con ello acceder a los bonos del Estado para seguir construyendo y vendiendo. Como lo hace hasta ahora.

Cuarto Poder buscó entrevistar a representantes del Fondo Mi Vivienda, pero no accedieron.

También buscaron a los representantes legales y tributarios de Alfa City y nadie dio una respuesta. Ayer por la tarde enviaron un documento en el que deslindan de cualquier vínculo con Marka Group. Sin embargo, para quienes viven en Siembras del Valle Alfa City y Marka Group tienen más de una coincidencia.

“Es lo mismo (...) son los mismos trabajadores que han estado aquí y ahora están acá. Estoy cien por ciento segura de eso, lo puede corroborar cualquier vecino”, dijo una vecina.

“Ellos lo que han querido hacer en mi caso. Supuestamente no es la misma empresa, pero han querido pasarme de la quinta a la sexta etapa”, dijo Janet Burgos.

