“Punto Final” accedió a las declaraciones de los involucrados en calidad de testigos en la parte de la investigación del caso Sada Goray sobre cómo consiguió US$ 250 mil, parte de los S/ 4 millones que empleo para pagarle a Salatiel Marrufo para que su empresa Marka Group se vea beneficiada en el Fondo Mivivienda.

Según la declaración que Sada Goray dio ante el Ministerio Público, parte de los 4 millones de soles que le pagó a Salatiel Marrufo tiene como origen un préstamo que le hizo el empresario de 31 años, Martín Montoya Marcilla.

En el reportaje se detalló que en diciembre de 2021, Sada Goray le pidió a Martín Montoya 250 mil dólares que fueron entregados a través de tres cheques de gerencia a nombre de trabajadores de la casa de cambios Vicky, ubicada en el centro comercial Chacarilla, en Surco.

Los cheques fueron cobrados en una agencia bancaria, luego convertidos a soles en la casa de cambio para luego ser entregados a Sada Goray.

El empresario Martín Montoya Marcilla, manifestó que “Goray me solicitó en el mes de diciembre de 2021 (…) US$ 250,000 en calidad de préstamo y yo se los presté (…) me dijo que dichos montos eran para invertir en sus negocios "

Montoya es un joven empresario, que ha tenido éxito en los negocios y conoce a Sada Goray por lo menos desde el 2018, fue quien le vendió el terreno de 90 has en Chilca a la empresaria y a familiares de ella, terreno que tuvo un problema de superposición de partidas con el Estado y que Goray pretendió arreglar con intermediación de Salatiel Marrufo.

En su declaración ante el Ministerio Público, Montoya Marcilla sostuvo que no era la primera vez que le prestaba dinero a Sada Goray, por lo que no le pareció extraño que, en diciembre del 2021, la empresaria le solicitara 250 mil dólares, según ella, para sus negocios.

El 9 de diciembre de 2021, Montoya y Goray firmaron un contrato en el que se establece que el cobro del préstamo incorporará los intereses compensatorios. Ese mismo día y a través de este documento, Goray le dijo a Montoya que el desembolso del dinero se hará a través de tres cheques de gerencia a nombre de personas que trabajan en la casa de cambios Vicky.

Punto Final buscó a los tres trabajadores de la casa de cambios Vicky para conocer su versión, pero ninguno quiso declarar ante cámaras.

En abril de este año, los tres trabajadores dieron su versión ante el Ministerio Público en calidad de testigos. Uno de los que cobró el dinero, les dijo a los fiscales que este tipo de operaciones son regulares y se producen todos los días.

Respecto a este hecho puntual manifestó lo siguiente: “La casa de cambios coordina todos los cheques con el señor Martín Montoya, ese día me entregaron ese cheque (…) procediendo a cobrarlo en el banco (…) posteriormente el efectivo en dólares lo entrego a la casa de cambios para que realice la venta en soles, es ahí donde mi participación acaba, sin embargo, tengo conocimiento que el dinero fue entregado a una persona no sabiendo quién es”.

Punto final, dio a conocer que Goday le devolvió los 250 mil dólares más 50 mil dólares de intereses, según esta minuta de Cancelación Total.

Montoya dijo desconocer que el dinero que brindó en calidad de préstamos a Goray fue utilizado para un soborno.