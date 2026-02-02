El partido Renovación Popular rechazó las denuncias de presuntas irregularidades en la obra Vía Expresa Norte y respondió a los cuestionamientos de Podemos Perú sobre la gestión municipal de Rafael López Aliaga.

La organización política negó cualquier acto ilícito en la adjudicación de la obra y anunció que iniciará acciones legales contra quienes difundieron información que consideran falsa sobre su líder y candidato presidencial.

Renovación Popular indicó que la empresa encargada de la Vía Expresa Norte fue seleccionada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo un convenio que, según el partido, garantiza la transparencia en el proceso.

El partido precisó que la obra se ejecuta bajo la modalidad de Concurso Oferta, no como concesión. El proyecto, además, tiene un avance físico del 8% y cumple con todos los procedimientos administrativos exigidos por la ley peruana.

“Denunciaremos a los que vienen difamando a nuestro líder Rafael López Aliaga. (…) Exigimos al JNE que garantice un proceso electoral limpio y que tome cartas en el asunto ante los ataques sistémicos de Podemos”, se lee en el pronunciamiento.

Como se recuerda, el partido Podemos Perú, mediante los regidores Luis Gallardo y José Luis Luna, presentaron una denuncia formal contra el exalcalde Rafael López Aliaga por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte.

La denuncia se indicó que el proyecto fue adjudicado en febrero de 2025 a un consorcio integrado por la empresa china Gezhouba Group Company, en donde habría falta de transparencia y un posible beneficio económico indebido, debido que el contrato supera los 277 millones de soles, 14 millones más que el presupuesto referencial.

Además del sobrecosto, se indicó que la gestión municipal presuntamente recortó injustificadamente el alcance del proyecto, eliminando estaciones de pasajeros en puntos críticos de la avenida Universitaria sin que ello se refleje en una reducción del costo total.