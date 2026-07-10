La Procuraduría General del Estado (PGE) dio por concluida la designación del abogado Amado Daniel Enco Tirado como procurador público de la Contraloría General de la República. Esta decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la entidad por la causal de “pérdida de confianza”.

De acuerdo con la resolución publicada, el acuerdo fue aprobado por unanimidad durante la Centésima Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la PGE. La remoción se sustenta en el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Legislativo N.° 1326, que regula las causales de término de la designación de los procuradores públicos.

Enco Tirado ocupaba el cargo desde el 6 de enero de 2023, cuando fue designado mediante la Resolución N.° D000037-2023-JUS/PGE-PG.

Procuraduría General del Estado cesa a Amado Enco como procurador por "pérdida de confianza". Fuente: PGE.

La disposición, suscrita por la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, también ordena notificar formalmente la decisión al abogado y a la Contraloría General de la República.

Antes de asumir esa función, Amado Enco fue procurador público especializado en delitos de corrupción, función en la que representó al Estado en investigaciones y procesos judiciales relacionados con presuntos casos de corrupción que involucraban a exfuncionarios y exautoridades.

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Enco cuestiona su salida

Tras conocerse la decisión, Enco se pronunció a través de su cuenta en X y atribuyó su cese a represalias por sus críticas a la gestión de la Procuraduría General del Estado.

El abogado sostuvo que la medida constituye una respuesta “a los procuradores que nos atrevemos a cuestionar su pésima gestión”, en referencia a la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca.

En esa línea, sostuvo que espera que el próximo gobierno adopte medidas para reformar el sistema de defensa jurídica del Estado y garantice la autonomía funcional de los procuradores públicos.