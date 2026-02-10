Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia.

La decisión fue sustentada en el artículo 138 de

Asimismo, el artículo 139 de la Constitución establece que el PJ es único, exclusivo e independiente en su función jurisdiccional.

frente a cambios o intentos de reforma externos.

Este grupo de trabajo será presidida por Janet Tello, titular del PJ, y será integrada por los jueces supremos Carlos Giovani Arias Lazarte, Aldo Martín Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Antonio Bustamante Zegarra.

Uno de los objetivos trazados, además, es elaborar una propuesta para modificar y actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

necesario a esta comisión para la realización de sus funciones.

La comisión trabajará en un proyecto estructural que responda a los desafíos y la realidad que viven los usuarios de la justicia y la sociedad. Foto: Andrés Valle/ Andina.
La comisión trabajará en un proyecto estructural que responda a los desafíos y la realidad que viven los usuarios de la justicia y la sociedad. Foto: Andrés Valle/ Andina.

