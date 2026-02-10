La Sala Plena de la Corte Suprema creó una comisión de alto nivel, la cual se encargará de analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia.

La decisión fue sustentada en el artículo 138 de la Constitución, que precisa que la justicia emana del pueblo y la ejerce el Poder Judicial (PJ) mediante sus órganos.

Asimismo, el artículo 139 de la Constitución establece que el PJ es único, exclusivo e independiente en su función jurisdiccional.

Esta comisión trabajará en un proyecto estructural que responda a los desafíos y la realidad que viven los usuarios de la justicia y la sociedad, frente a cambios o intentos de reforma externos.

Este grupo de trabajo será presidida por Janet Tello, titular del PJ, y será integrada por los jueces supremos Carlos Giovani Arias Lazarte, Aldo Martín Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Antonio Bustamante Zegarra.

Uno de los objetivos trazados, además, es elaborar una propuesta para modificar y actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por otro lado, según la resolución 000001-2026-SP-CS-PJ, el Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema brindará el apoyo técnico necesario a esta comisión para la realización de sus funciones.