El expresidente Pedro Castillo participó este miércoles 28 de marzo en la audiencia donde apeló la prisión preventiva por 36 meses que le impuso el Poder Judicial por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El exmandatario, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, se presentó de manera virtual y estuvo acompañado por su abogado, Eduardo Pachas. Cuando le tocó participar, pidió que se le revoque la medida judicial en su contra, pues aseguró que jamás lideró ni fue parte de una red criminal.

“La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar”, declaró Castillo Terrones.

“Hoy más que nunca vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o he sido parte de una red criminal y jamás he sido cómplice de un delito sin autor. Durante mi gestión nunca ejercí influencia alguna para beneficiar a nadie, como sí lo viene haciendo la actual gestión de facto y que nadie imputa”, agregó.

Asimismo, el exjefe de Estado pidió a los magistrado del Poder Judicial actuar en “honor a la verdad” y solicitó que se cumpla con la solicitud que hizo su defensor para que se le revoque la prisión preventiva.

El pasado 9 de marzo, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó esta medida restrictiva, la cual también se aplicó en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Mientras en el caso del exministro de Vivienda Geiner Alvarado, solo se dictó comparecencia con restricciones.

Estas medidas se tomaron en el marco de las investigaciones por presunta irregularidades en los casos de Petroperú, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El magistrado consideró que hay graves y fundados elementos de convicción sobre la comisión del delito de colusión por parte del exjefe de Estado en el caso Petroperú.

