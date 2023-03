La jueza del Tribunal en Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, rechazó el pedido que realizó el expresidente peruano Alejandro Toledo para supender su detención y extradición a territorio nacional por una presunta irregularidad en el proceso.

El exmandatario le indicó a la magistrada que el Departamento de Estado no reveló los documentos y argumentos que se evaluaron para aprobar su extradición, y que no se contactó con sus abogados para exponer la postura política.

No obstante, la resolución judicial señala que revisó los argumento de las partes y los procedimientos para una extradición. Además, indicó que Toledo Manrique no establece una posibilidad de éxito en el litigio y no tiene derecho a medidas preliminares.

“Una vez estimados los argumentos de las partes y los procedimientos de extradición, la Corte concluye que la cláusula del debido proceso no estipula un procedimiento adicional al que el demandante recibió. Como tal, el demandante no establece una probabilidad de éxito en este litigio, y por lo tanto no tiene derecho a medidas preliminares, obviando la necesidad de abordar los factores restantes”, indica el documento.

La jueza Beryl A. Howell también alertó que las maniobras que está usando el expresidente para interponer el recurso en Columbia y no continuar en California, donde todos los jueces votaron por extraditarlo al Perú.

Por su lado, la defensa de Alejandro Toledo manifestó ante la Corte de Columbia que no había urgencia para que sea entregado a las autoridades peruanos y que si el proceso se concretaba de manera célere, podría incluso morir en prisión.

“Llama la atención la ironía de que el demandante incurra en tal abuso del proceso judicial para quejarse, de hecho, que no ha recibido suficiente proceso. Este Tribunal no detendrá los elaborados procedimientos ya iniciados en relación con la extradición del demandante”, añadió la magistrada estadounidense en sus alegatos.

Como se recuerda, el expresidente peruano es investigado por presuntamente recibir US$ 35 millones en coimas por parte de la empresa constructora Odebrecht.

