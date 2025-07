La presidenta Dina Boluarte acudirá el próximo 14 de octubre a la Fiscalía para declarar en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Así lo informó su abogado, Juan Carlos Portugal, tras considerar que “no hay evidencia de ningún tipo” contra su clienta en la pesquisa que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, que respondería a unos supuestos aportes ilícitos durante la campaña de Perú Libre en 2021.

Al respecto, Maritza Sánchez, quien es testigo de la Fiscalía en este caso, desmintió a Portugal al ratificar que sí existió una reunión entre la jefa de Estado y el empresario Eduvigis Beltrán, quien habría aportado S/ 150,000 para su campaña en el 2021.

En diálogo con RPP, recalcó que ella estuvo presente en dicha cita, en la que también habría participado la fallecida Marcela Saldarriaga, quien era asistenta de Boluarte durante la campaña.

“Esa reunión (en Cercado de Lima) sí existió. Hay personas que lo llevaron al señor allá (al local partidario), le puedo comentar desde el momento en que ingresó y las notas que hice a partir de dicha reunión”, dijo la noche del último martes.

Tras reiterar que es testigo en la investigación contra Boluarte, reconoció que el problema principal en este caso es que no se habrían declarado los aportes para su campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“En el caso específico de Henry Shimabukuro, el dinero de los vouchers (S/ 418 por impugnaciones de actas), nunca se declara y en el caso del señor (Eduvigis) Beltrán, no aparece en ningún sitio los S/ 150,000 y eso no significa que no lo haya dado o no lo pidieran”, aclaró.

DICE QUE ENTREGÓ 36 VOUCHERS A LA ONPE

En otro momento Sánchez, enfatizó que aún conserva el cuaderno amarillo que le sirvió como agenda en la campaña electoral del 2021.

Según explicó, dicha libreta no tenía carácter de contabilidad, sino de anotaciones de ideas, coordinaciones y acuerdos en las reuniones.

“Lo que ella recibía, todo lo que le llamaban la logística, lo veía directamente la señora Marcela Saldarriaga, que en paz descanse. Ella tenía un cuaderno parecido al mío, pero donde ella tomaba nota de la gasolina, de los polos, del dinero. Yo tomaba nota de las reuniones comunitarias”, acotó.

Aseguró que ha brindado toda la información requerida al Ministerio Público y a la ONPE. Respecto a esta última institución, indicó que entregó 36 vouchers.

“Yo no he sido testigo de que ella (Dina Boluarte) haya recibido un dinero, salvo el de los vouchers; por ejemplo, cuando tuvimos que pagar S/ 418 por cada voucher para las impugnaciones de las actas. Ella exigió que sea con su DNI. Ese dinero lo puso Henry Shimabukuro y lo traía en efectivo”, apuntó.

