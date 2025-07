El último domingo, Cuarto Poder reveló que el Despacho Presidencial flexibilizó la directiva sobre los regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares que puede recibir la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios de Palacio, lo que generó polémica.

De acuerdo con el dominical, el cambio a la norma abre la puerta para que la jefa de Estado pueda recibir obsequios bajo criterios mucho más permisivos que los de sus antecesores.

Al respecto, desde el Ejecutivo respaldaron los cambios realizados a dicha normativa y aseguraron que el objetivo es “transparentar” este tipo de entrega de regalos, pese a que no hay ningún tipo de restricción o de tope de precios.

En diálogo con RPP, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, explicó que la idea es que no solo la presidenta sino cualquier personal del Despacho Presidencial sepa cómo debe proceder ante la entrega de cualquier tipo de regalo en actividades oficiales.

“Por ejemplo, nosotros visitamos constantemente las regiones y la presidenta prácticamente todos los días está en alguna región y la gente por costumbre, por ejemplo, te colocan el poncho y te lo regalan, o te entregan algunas cosas”, dijo esta mañana.

“Se vería como un desprecio que no aceptes alguna de estas cosas, o cuando te dan canastas con frutos que ellos mismos cosechan. ¿Qué haces con eso, lo puedes aceptar o no lo puedes aceptar? O viene el regalo de algún embajador, porque los embajadores también traen un presente (...) ¿qué cosa hago con eso, lo entrego al ministerio, me lo puedo llevar, es de uso personal, cómo hago?", se preguntó.

Respecto a la falta de precisión de topes al valor de los regalos, León justificó dicha medida al señalar que, por ejemplo, nadie le pregunta a los embajadores el precio de estos obsequios.

“El tema no está basado en montos porque normalmente, cuando te hacen un presente o, por ejemplo, llega un embajador, no se le dice al embajador cuando regala, por ejemplo, un detalle, una bufanda que nosotros también hacemos. ¿Cuánto cuesta la bufanda, me la puedo quedar?. Esa pregunta no se hace", apuntó.

“NO ESTAMOS HACIENDO NADA POR DEBAJO DE LA MESA”

Por su parte, el ministro de Transportes, César Sandoval, defendió los cambios al reglamento sobre entrega de regalos a la presidenta al enfatizar que todo está transparentado, por lo tanto, es legal.

El titular del MTC recalcó que esta disposición no se refiere a entrega de dádivas ni aportes económicos que buscan un beneficio particular, sino a los obsequios que la población tiene por costumbre entregar a las autoridades como reconocimiento.

“Si eso está transparentado en una norma, significa que es legal. Nosotros no estamos haciendo nada por debajo de la mesa”, aseguró desde Chiclayo.

