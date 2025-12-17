El Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 concluyó que el congresista Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú, habría infringido el principio de neutralidad electoral.

El informe de fiscalización, emitido en diciembre de 2025, se basa en la participación de dos trabajadores de su despacho en actividades proselitistas durante el horario laboral, en los exteriores del penal de Barbadillo.

La investigación fue impulsada a raíz de un reportaje difundido por el programa Cuarto Poder y la Unidad de Investigación de América Noticias, donde se muestra a personal del despacho de Sánchez en actividades políticas vinculadas a su candidatura presidencial. El evento se realizó en noviembre de 2025, en el distrito de Ate, y fue documentado mediante video.

El JEE determinó que hubo uso indebido de personal público para fines políticos durante la jornada laboral.

El análisis jurídico del JEE establece que los hechos configuran una infracción grave al principio de neutralidad establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento del Jurado Nacional de Elecciones. Además, se señala la posible adecuación de la conducta al tipo penal de peculado de uso, previsto en el artículo 387 del Código Penal.

El informe resalta que la dualidad de procesos en sede electoral y penal es válida, ya que las jurisdicciones tienen objetivos distintos. Mientras la instancia penal tutela el patrimonio del Estado, la electoral garantiza la transparencia en los comicios.

Precisa que bajo esa premisa, subsiste la necesidad de determinar la existencia de infracciones administrativas y, eventualmente, de responsabilidades penales, con lo cual se recomienda elevar el informe al pleno del JEE de Lima Este 1, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

La fiscalización del JEE además propone remitir los actuados al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. La recomendación se sustenta en el uso de recursos públicos con fines políticos y la eventual comisión de delito penal.

Según el documento, Roberto Sánchez ostenta simultáneamente las funciones de congresista, apoderado del partido y candidato presidencial. Esta triple condición, según el JEE, agrava la necesidad de cumplir con el principio de neutralidad durante el proceso electoral.

Detalles de la denuncia contra los trabajadores

Trabajadores del despacho del congresista Roberto Sánchez, quien también es candidato presidencial, fueron captados participando en actividades políticas frente al penal de Barbadillo durante su horario de trabajo en noviembre de 2025, reveló Cuarto Poder.

Los trabajadores fueron identificados como Gianmarco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren, miembros del despacho del legislador.

En imágenes, que quedaron registradas en video y difundidas por el dominical Cuarto Poder, aparecieron en manifestaciones y acciones proselitistas fuera de las instalaciones del Congreso.

Gian Marco Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, quien figura coordinador del despacho del congresista con un sueldo de más de 3 mil soles mensuales, fue visto en manifestaciones en apoyo a su tío.

Por otro lado, Ernesto Zunini, técnico y dirigente partidario, quien tiene una remuneración de 7 mil soles mensuales, también participó en actividades de carácter electoral junto a Sánchez.

¿Qué implicancias existirían?

Diego Montoya, experto en contrataciones del Estado, consideró que estos hechos podrían infringir la Ley de Neutralidad Electoral, que impide el uso de recursos públicos para campañas.

“Creo que lo que se está descubriendo es la punta del iceberg. Creo que en este periodo electoral vamos a tener más situaciones de este tipo, lamentablemente”, precisó.

Asimismo, sostuvo que la responsabilidad recae en el congresista Roberto Sánchez como jefe del despacho.

“Acá es muy difícil que haya una sanción a los trabajadores que están en un menor nivel, cuando la cabeza, quien es el que tiene que controlar, está fomentando más bien esta irregularidad. ¿Quién es el que puede sancionar a los trabajadores del despacho del congresista? El jefe inmediato es Roberto Sánchez. ¿Él lo va a hacer? No lo va a hacer, porque él forma parte, fomenta esta situación”, añadió el especialista.

En el caso de Gian Marco Castillo, mencionó que no puede visitar a su tío durante estas actividades y que necesita de un permiso para declarar. Por su lado, Zunini indicó que se encuentra en semana de representación sin realizar su descargo.

El congresista Roberto Sánchez sostuvo que ningún trabajador de su despacho generó gasto estatal, ya que todos contaban con licencias sin goce de haber para el día del evento. También precisó que la actividad se realizó de forma personal, sin implicar recursos públicos.

Según sus afirmaciones, la participación fue legal y documentada, sustentada por registros de asistencia del Congreso. El parlamentario criticó que ciertos medios informaran sin pruebas documentales, e instó a contrastar las versiones, informó Canal N.

Sánchez defendió la contratación de Gian Marco Castillo, indicando que es bachiller en economía y desempeña funciones técnicas. Reiteró que, pese a contar con comparecencia restringida, no existe impedimento legal que limite su empleo en el sector público.