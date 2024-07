El juicio se realizará de manera presencial, y los cargos en su contra incluyen delitos de organización criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

Cabe mencionar que este caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en Perú. Se espera que este proceso arroje luz sobre el financiamiento de campañas políticas y la posible existencia de redes de lavado de dinero.

Es importante tener en cuenta que este juicio incluye varios hechos relevantes que ayudarán a esclarecer las presuntas imputaciones. A continuación, presentamos cinco puntos clave de este proceso contra la exaspirante presidencial.

1) Caso cocteles

Este es un caso que abrió las puertas a este proceso judicial que se le sigue a Keiko Fujimori, se trata de los famosos “cocteles” que se realizaban a favor del partido Fuerza Popular a fin de recaudar dinero para financiar las campañas electorales. Sin embargo, para las autoridades dicha recolección habría sido de manera irregular.

Según las carpetas fiscales, la agrupación política no proporcionó la lista de nombres de quienes aportaron al menos 500 dólares por persona. Un dato clave de la fiscalía es que, en estas reuniones, se habrían recaudado más de S/ 1.5 millones.

La tesis del Ministerio Público sostiene que la hija del expresidente Alberto Fujimori habría creado una organización criminal dentro de su partido para ocultar el origen de los fondos que la agrupación política recibió para las campañas electorales de 2011 y 2016.

2) Directivos de Odebrecht

Durante las investigaciones preliminares de estos procesos, el Ministerio Público propuso la incorporación de más de mil testigos, incluyendo directivos de Odebrecht, empresarios nacionales y personas que presuntamente hicieron aportes irregulares al partido Fuerza Popular.

Recordemos que el Poder Judicial estableció notificar a los acusados, advirtiéndoles que si no se presentan a la audiencia sin una justificación válida, serán declarados reos contumaces.

Entre las personas que están siendo investigadas en este hecho están Rolando Reátegui, excongresista de Fuerza Popular; Daniel Salaverry, expresidente del Congreso y ex vocero del partido; Jorge Yoshiyama, sobrino del exjefe de campaña de Keiko Fujimori; así como las exparlamentarias fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo.

3) Prisión preventiva contra Keiko

Recordemos que la hija del expresidente Alberto Fujimori fue sometida a prisión preventiva en dos ocasiones. La primera fue desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2019.

El segundo periodo de prisión preventiva se llevó a cabo desde enero hasta mayo de 2020. En ese momento, obtuvo una orden de comparecencia restringida tras pagar una fianza, lo que le permitió salir en libertad y regresar con su familia.

Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular incumplió una de las condiciones de su nuevo régimen que era comunicarse con Miguel Torres, abogado y miembro de su partido político, quien también estaba involucrado en la investigación. Ante esto, el fiscal José Domingo Pérez exigió la revocación de la comparecencia alegando esta falta por parte de la política.

Pese a este pedido, el juez Víctor Zúñiga, desestimó la petición de prisión preventiva de la fiscalía, ya que consideró a su criterio que esta solo era oportuna si la acusada persistía en un incumplimiento. Pese a ello, la figura cambió en el 2023, pues se dispuso como acción el impedimento de salida por 36 meses para Keiko Fujimori.

Esta medida también alcanzó a Mark Vito, quien en ese entonces era su esposo, y también estaba siendo investigado e involucrado en estos hechos de presunta corrupción.

Fueron varios intentos por parte de la fiscalía para que Keiko Fujimori volviera a obtener una prisión preventiva, sin embargo, hasta el momento dichos recursos no han sido aprobados.

4) Cambios en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional

A inicios de marzo de este año se dio a conocer diversos ajustes en la integración del grupo de jueces que tendría a cargo el proceso de los casos cócteles en la sesión que inicia este lunes 1 de julio.

En principio estaba liderado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, presidido por la magistrada Nayko Coronado Salazar. Ahora, a través de la resolución 000141-2024-P-CSNJPE-PJ, se dispuso el retiro, por seis meses, del juez Raúl Caballero Laura, el segundo a cargo y colega de Coronado.

Uno de los alegatos de estos cambios, habría sido porque Raúl Caballero, como juez de la Corte Superior de Tacna, estaría demorando en emitir varias sentencias de expedientes judiciales.

Entonces, se informó que la nueva integrante profesional sería Juana Mercedes Caballero García, no como reemplazo del desplazado, sino para ocupar el puesto principal, en el lugar de Nayko.

5) Devolución de los casos

En marzo del 2021, el fiscal José Domingo Pérez presentó la primera acusación contra Keiko Fujimori por el caso cócteles, solicitando además 30 años y 10 meses de prisión efectiva para la lideresa de Fuerza Popular.

Tres meses después de este pedido, inicia una etapa de diversas subsanaciones que en enero del 2023 la acusación tenía un historial de hasta nueve devoluciones.

Las primeras ocho ocurrieron durante la primera etapa (control formal) y la segunda etapa (control sustancial). En agosto de 2022, Zúñiga Urday finalizó el control formal de la acusación y corrigió todas las observaciones planteadas por los abogados.

Por lo tanto, la novena devolución indicaba que el fiscal José Domingo Pérez había infringido repetidamente la ley en la presentación de su requerimiento acusatorio.

¿Cuánto dudará el proceso judicial contra Keiko Fujimori?

Gestión dialogó con el abogado penalista Carlos Caro, que evaluó este proceso oral, teniendo en cuenta que son más de 45 involucrados y miles de archivos que presentará la fiscalía como parte acusatoria a la ex aspirante a la presidencia.

“Estimo que puede durar tres años a más porque este juicio oral está a cargo de la misma sala que está investigando el caso del expresidente Ollanta Humala y a pesar de que es un caso más pequeño y hay menos imputados, lleva dos años en proceso”, señaló.

“Ahora imaginemos el caso de la señora Fujimori, que tiene cerca de 48 imputados. Son tres casos acumulados: el caso cócteles del 2016, los aportes de campaña del 2011 y los aportes de Odebrecht”, agregó.

Para el abogado, esto es un caso que va a ayudar al esclarecimiento de cómo han sido financiados estas campañas y el papel que han jugado las empresas involucradas. Hay que tener en cuenta que la única ley que sanciona la financiación de partidos es la que se aprobó en el 2019 y todos estos casos son del 2016 hacia atrás.

“La importancia de este caso es crucial porque estamos ante una situación en la que el tribunal va a tener que decidir entre la inocencia o culpabilidad. La fiscalía tiene que probar que el dinero de aportes de campaña es un dinero maculado, no basta con decir los adjetivos, se tiene que probar que dicho dinero es de origen delictivo”, indicó.

Posibles escenarios contra Keiko Fujimori

Carlos Caro sostuvo que, considerando que el juicio oral va a ser de “largo aliento”, por la cantidad de imputados y pedidos que aún están por resolver. Ante esto mostró dos posibles escenarios.

Primer escenario

“La señora Fujimori podría quedar absuelta, esa es una posibilidad que hay que tener presente. Un gran ejemplo en esa línea es lo que sucedió en el caso Sánchez Paredes, que fue un proceso que duró 17 años. Pese a que ese caso inició con mucha bulla similar al de Keiko. Sin embargo, 17 años después el tribunal los absolvió, podría pasar exactamente lo mismo”, indicó.

Segundo escenario

“Esto podría terminar con alguna condena contra Keiko Fujimori. Hay que tener en cuenta que, casi nunca, en un proceso con tantos imputados se condena a todos. Se puede condenar a algunos por otros delitos, no necesariamente por lavados de activos. Nos queda esperar a ver qué podría encontrar el tribunal y tras el caso, tendría que ser decidido en una última instancia por la Corte Suprema”, especificó.

Sobre el ritmo de las audiencias, el letrado explicó que hay que tener en cuenta que esta sala no está a dedicación exclusiva, ya que es una sala en la que también investiga al exmandatario Ollanta Humala.

“El ritmo de audiencias puede ser dos veces por semana, no creo que más y en las primeras audiencias lo primero que se va a debatir son los pedidos de los abogados. Tengo entendido que cinco de ellos están solicitando que este juicio no se celebre porque no se han definido las imputaciones”, mencionó.

“Además, porque en la etapa de control de acusación hay fallos que no se han resuelto, entonces habrá un escenario de litigación previa antes de qué se instale la audiencia”, precisó.

¿Keiko deberá acudir a todas las audiencias?

El penalista Carlos Caro mencionó que Keiko Fujimori tiene que estar presente en todas las audiencias que esté citada y como este 1 de julio lo está, tiene que estar físicamente durante todo lo que dure esa audiencia.

“Solo se hará una pausa para comer y luego tendrá que regresar y según el ritmo de la audiencia, los jueces pueden dispensar a los imputados de muchas formas. Por ejemplo, podría ser el caso que las audiencias 2, 3, o 4, sean de forma virtual. Puede ser que solo el inicio sea presencial y las demás sean online, salvo testigos y peritos que deben ir de manera presencial”, sostuvo.

Keiko con miras a las elecciones 2026

Un punto clave que mencionó el abogado Caro, es que hasta que no haya una sentencia establecida en contra de la Keiko Fujimori y teniendo en cuenta que este juicio durará más de tres años, tranquilamente puede postular a las elecciones presidenciales 2026.

“Si puede postular a las elecciones 2026, considerando que el cierre de inscripciones para esa campaña se dará aún en el 2025. Para esa fecha aún no estará sentenciada, entonces es muy probable que no tenga ninguna limitación o impedimento y va a poder postular si esas son sus aspiraciones políticas”, sostuvo.

Sin embargo, el letrado indicó que podrían ocurrir dos escenarios importantes que hay que tener en cuenta si sale elegida como presidenta y se da una sentencia condenatoria.

Primer escenario

“Si en el 2027 fuera condenada, la sala que emite esa condena tiene que decidir si se ejecuta de inmediato o si se posterga hasta que decida la Corte Superior en segunda instancia y se tenga que esperar. Si se confirma la condena de primera instancia y es efectiva su prisión, eso implicaría que no puede ejercer la presidencia”, dijo.

Segundo escenario

“La condena también viene con una inhabilitación al cargo y esto implica que no puede ejercer ningún cargo público y dejaría de ser jefa de Estado y ya no tendría la inmunidad”, agregó.

SOBRE EL AUTOR Yuriko Cabeza Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.

