Continúan las repercusiones tras las críticas que realizó la presidenta Dina Boluarte a las carpetas fiscales abiertas en su contra y al sistema de justicia del país, que, a su juicio, “da vergüenza en el extranjero”.

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, consideró que el comentario de la mandataria sobre el tema “no fue atinado ni adecuado”.

En ese sentido, atribuyó la reacción de la mandataria a las recientes “tensiones políticas”.

“Creo que el calificativo es más político que técnico. Entiendo que dentro de las tensiones políticas que hay, imagino que no es un comentario atinado ni adecuado. Yendo a los temas de fondo, creo que sí hay algo que tenemos que continuar, y es un proceso de reforma de justicia”, dijo a RPP.

En la víspera, la titular del Poder Judicial, Janet Tello, también criticó las declaraciones realizadas por la jefa de Estado.

“Pediría a la señora presidenta que nos dejemos de estar calificando las labores, las funciones, la misión de cada quién y más bien salgamos en esta unidad que nuevamente pronuncio y por la cual hago ese llamado”, dijo desde Cajamarca.

Reforma debe ser liderada por el Congreso

En otro momento, Gutiérrez Ticse consideró que es inadmisible que no exista una ley orgánica del Ministerio Público vigente con la Constitución de 1993, por lo que insistió en la necesidad de llevar adelante un proceso de reforma del sistema de justicia.

“Tenemos un sistema en el que todavía hay fiscales civiles, donde para un delito de violación sexual, una persona de una comunidad nativa tiene que ir en peque-peque hasta la ciudad, pasando ocho horas para un médico legista”, cuestionó.

“Tenemos un sistema realmente caótico y eso se puede evidenciar cuando, por ejemplo, para un delito simple de colusión simple tenemos 10 años sin resolver un proceso. Tenemos un sistema que definitivamente tiene que hacer una autocrítica y tenemos que buscar orientarnos hacia una verdadera reforma”, añadió.

A su juicio, esta reforma debe ser liderada por el Congreso, institución que debería hacer una convocatoria para unir a todos los sectores.

“Por más que haya normas que aumenten las penas, si es que no se reporta el sistema penitenciario, si es que no implementamos los grilletes electrónicos, no desarrollamos la legislación del Ministerio Público o del Poder Judicial, entonces es simbólica la reforma”, enfatizó el magistrado del TC.