La mandataria Dina Boluarte afirmó que este año será un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia. No obstante, cuestionó a algunos exministros del Interior que la critican por su gestión y manejo de su gobierno ante la crecida ola delincuencial en el Perú.

“Muchos salen a criticar y dicen que la policía no tiene un plan y que el Gobierno tampoco. Yo les pregunto a aquellos “opinólogos” ¿Entonces cómo es que estamos capturando esas bandas delincuenciales? E incluso a los opinólogos, que fueron ministros del Interior, no hicieron nada y ahora salen a hablar”, expresó.

“Yo les digo y por qué no lo hicieron cuando ustedes estaban en el cargo. Por qué no resolvieron el problema de la criminalidad en el país. Es fácil hablar desde afuera, pero cuando estuvieron dentro por qué no resolvieron el problema”, dijo.

La jefe de Estado señaló que es una meta del Gobierno, pero también el derecho de todos los peruanos y peruanas, vivir en un país donde los ciudadanos puedan desarrollarse sin preocupaciones y con seguridad.

“Estamos avanzando con firmeza en esta lucha y no vamos a permitir que nos ganen la batalla, seguiremos teniendo trabajos y acciones conjuntas con las fuerzas armadas y acciones de inteligencia. Este año marcaremos un antes y un después en la guerra con los delincuentes”, afirmó.

“Siguiendo el ejemplo de los valientes defensores de la democracia, derrotaremos a extorsionadores y demás lacras de la sociedad. Ese será el legado de nuestro Gobierno para nuestros compatriotas y futuras generaciones”, enfatizó.

En la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte reconoció la valentía de un grupo de policías en defensa de la democracia, la cual, subrayó, se vio amenazada por la violencia terrorista.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga exige a Dina Boluarte deportar a delincuentes extranjeros

“El terrorismo quiso ganarle a nuestra democracia. Sin embargo, allí estuvieron ustedes poniendo no solamente el pecho, sino el corazón y el coraje, y con acciones de inteligencia acabaron con esa lacra social que no debe tener jamás una nueva oportunidad sobre nuestra tierra y por eso tenemos que repetir y decir siempre: terrorismo nunca más”, señaló.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.