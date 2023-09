El pasado jueves el Pleno del Congreso aprobó el pedido de la Comisión de Justicia para ampliar por 14 días más el plazo de investigación contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El pedido fue respaldado por 85 legisladores, mientras que 10 se opusieron y 9 se abstuvieron.

De esta manera, el grupo de trabajo que lidera Janet Rivas tendrá en total 28 días para investigar a estas siete personas, entre ellas, Aldo Vásquez, Inés Tello e Imelda Tumialán, por una presunta falta grave.

Al respecto, la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, indicó a Canal N que lo que se busca con esta ampliación del plazo de la indagación es que exista el derecho a la defensa de los siete miembros de la JNJ.

“Por ejemplo, en el cronograma que presentó la presidencia de la comisión se contemplaba recibir, en un día, a 15 invitados. Eso es imposible, porque tiene que haber el debate necesario, suficiente. Si necesitan una hora para la defensa, hay que darle la hora que requieran, si los abogados quieren intervenir, tienen todo el derecho y el tiempo para expresarse”, apuntó tras precisar que la investigación que realiza el grupo de Justicia requiere “seriedad, transparencia y objetividad”.

En ese sentido, no descartó solicitar más tiempo para terminar la pesquisa en caso sea necesario.

“Ahora se ha prorrogado por 14 días más. Esperamos que en esos 28 días se pueda realizar y, en todo caso, si faltara tiempo, se tendrá que pedir una nueva ampliación. No se trata de terminar rápidamente una investigación y llegar a una conclusión si es que no se ha agotado todas las posibilidades de llegar a la verdad”, enfatizó.

No hay un ataque a la institución

En otro momento, Juárez recalcó que las eventuales responsabilidades que se deriven de la investigación son de carácter individual, por lo que remarcó que desde el Parlamento y su bancada no existe un ataque a la institución.

“Aquí no hay un ataque a la institución. Yo alguna vez mencioné que este no era un ataque a la JNJ, nosotros respetamos a la institución y pedimos el mismo respeto para todas las instituciones y poderes del Estado. Entonces, no es un cargamontón contra la JNJ”, aseveró.

Si bien la legisladora reconoció que aún en la comisión de Justicia no se ha terminado de escuchar ni ver todas las pruebas que se presentaron, o escuchar todos los testimonios de los involucrados, consideró que “pareciera que haya existido un exceso por parte de los miembros de la JNJ”.

“La Constitución es bastante clara. Si uno ingresa a una carrera, como en caso de la señora (Inés Tello), por un concurso a los 74 años, y la Constitución dice claramente que es entre los 45 y 75 años, entonces es obvio, llegas a los 75 años como cualquier vocal supremo o magistrado y al día siguiente ya vacas en el cargo de manera automática”, dijo al referirse al caso de Inés Tello, quien permanece dentro de la JNJ gracias a una decisión de la institución, pese a que ya superó el límite de edad para integrarla.

