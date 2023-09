La Comisión de Justicia del Congreso recibió a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), como parte de la investigación sumaria a los miembros de la JNJ. Aldo Vásquez, vicepresidente de la institución, se pronunció y aseguró que esta investigación debe ser infundada y archivada.

“Hemos cumplido con la ciudadanía que tiene el legítimo interés por conocer el punto de vista de la JNJ en relación con la moción mediante la cual se busca la remoción de sus siete miembros”, expresó.

El funcionario indicó que, como colegiado, considera que esta investigación no tiene lugar, desde el punto de vista constitucional y jurídico, pero que aceptan que el Poder Legislativo investigue y los sancione, dentro del marco de los procedimientos.

Además, Aldo Vásquez, integrante de la JNJ, espera que esta investigación “se declare improcedente porque no hay un procedimiento reglado o se declare infundado y se archive. No tiene lugar desde el punto de vista constitucional ni jurídico, lo cual no significa que la Junta no acepte la competencia del Congreso para, eventualmente, investigar y sancionar a sus miembros, pero dentro del marco de los procedimientos establecidos, en lo que se refiere al artículo 57 de la Constitución, que no ha sido regulado, un vacío que debe ser cubierto”.

Este viernes 22 de setiembre, la Comisión de Justicia citó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo por la investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

