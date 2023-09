La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, negó haber ejercido presión en contra del titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, así como a otros magistrados para que emitan un comunicado a favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Sobre la supuesta presión efectuada por mi persona al presidente del Poder Judicial y a otros jueces supremos, para que emitan un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos), categóricamente lo desmiento por ser totalmente falso, al no haber realizado llamada alguna, ni participado en ninguna reunión con el señor Javier Arévalo y vocales, menos haber ejercido presión con relación al tema”, dijo la titular de la JNJ ante la comisión de Justicia del Congreso.

El grupo de trabajo realiza una “investigación sumaria” por el plazo de 14 días contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por haber emitido un comunicado en defensa del sistema de administración de justicia y contra el proceso con el cual se destituyó a Zoraida Ávalos como fiscal suprema.

La titular del organismo además negó haber filtrado información sobre la investigación contra la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Sobre la supuesta filtración de información de la Junta a un medio de comunicación social, sostengo que no existe evidencia alguna que haya habido por parte de la JNJ, no obrando con ello ningún indicio”, señaló.

Tumialán también destacó que sí presentaron su informe anual ante este poder del Estado. “Sobre el cargo del referido al supuesto incumplimiento de presentar el informe anual al Pleno del Congreso de la República, sobre el que debo señalar que los informes correspondientes a los años 2021 y 2022, fueron presentados a la Presidencia del Legislativo en fecha 14 de julio del presente año, informes que se encuentran publicados en el portal de transparencia institucional”, manifestó.

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia se presentó ante la comisión de Justicia junto a los otros 6 integrantes de este organismo, quienes estuvieron acompañados por su abogado Samuel Abad.