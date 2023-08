La situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se agrava cada vez más, pese a que aún no cumple un mes en el cargo.

El último domingo, Cuarto Poder denunció que trabajadores de su despacho pagaron con sus sueldos publicidad en redes sociales. El dominical accedió a unos chats que demostrarían que los empleados del titular del Parlamento, cada mes, entregaban su dinero como parte de una cuota supuestamente voluntaria en favor del legislador de Alianza para el Progreso (APP).

No contento con ello, dicho programa denunció una serie de irregularidades que habría detrás de la construcción de la casa del presidente del Congreso en Cusco. Dos de los cinco pisos del inmueble habrían sido construidos fuera de la ley.

Un documento oficial de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco, al que accedió Cuarto Poder, confirmó que la vivienda de Soto está fuera de la zona arqueológica, pero dentro de la zona monumental. Es decir, en un lugar rodeado de restos arqueológicos donde solo se permiten predios de dos pisos de altura.

En diálogo con el dominical, el exalcalde de Yucay, Leocadio Madera, indicó que para el municipio el inmueble rompía con la normativa. “Claro, eso es evidente, porque los parámetros de construcción están reglamentados de acuerdo con ley (...) hasta ahora son dos pisos de acuerdo con la ley”, acotó.

Al respecto, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, mostró su preocupación ante la continua aparición de denuncias que comprometen al titular del Parlamento.

“En realidad, nos preocupa a todos cuando sale una nueva noticia respecto a nuevos hechos que tendría que explicar de todas maneras el presidente del Congreso (...) es complicado que todo el tiempo estén apareciendo nuevas denuncias”, dijo en declaraciones a la prensa.

Pese a que ya ofreció una conferencia de prensa la semana pasada, Juárez consideró que Soto debe volver a convocar a la prensa para explicar estos nuevos cuestionamientos en su contra.

“Creo que ya ha hecho una conferencia de prensa, pero han surgido nuevos hechos que creo que ameritan que se siente nuevamente y explique en qué consisten las imputaciones que le hacen”, apuntó.

Al ser consultada por si Fuerza Popular apoyará la moción de censura en contra del presidente del Congreso, la legisladora dijo que esperarán a que se presente el documento para evaluar su postura.

“Entiendo que hay un grupo que presentaría una (moción de) censura. Entiendo que aún no tienen las firmas. Una vez presentada, de llegar a las firmas, nosotros como bancada evaluaremos si apoyamos o no. Pero mientras no exista ni siquiera la presentación de la moción, la verdad, no tenemos mucho que opinar”, sostuvo.

Más temprano, el presidente del Congreso negó que vaya a renunciar al cargo y restó importancia a lo que puedan decir o denunciar los periodistas.