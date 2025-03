Este lunes, la presidenta Dina Boluarte nombró a Julio Díaz Zuzuleta como nuevo ministro del Interior. Tanto el alcalde de Magdalena, Francis Allison, como el exministro del Interior, Cluber Aliaga, destacaron su amplia experiencia en el sector. Sin embargo, expresaron su preocupación de que, al haber ocupado previamente el cargo de viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, su nombramiento pueda representar una continuación de las políticas implementadas por Juan José Santiváñez.

“Julio tiene todas las condiciones para ser un gran ministro, pero tengo serias dudas sobre su autonomía y que cambie las políticas del ministerio, porque ya ha estado ahí (...) Tendrá que ser independiente en esa labor, sino tendremos más de lo mismo” , expresó Francis Allison, alcalde de Magdalena.

Agregó que el nuevo titular del Mininter debe implementar acciones efectivas, ya que lo realizado por Santiváñez se limitó a medidas meramente efectistas. “El gran problema del Perú es el crimen organizado que no se enfrenta con operativo de calle, sino con inteligencia e investigación”, sostuvo.

Por su parte, Cluber Aliaga, exministro del Interior, señaló que el nombramiento de Díaz Zuzuleta como nuevo titular del Mininter parece haber sido producto de una recomendación, lo que enviaría un mensaje negativo a la población. “El mensaje político es que parece una continuación de lo mismo y eso es lo que no quiere la población. La gente quiere un cambio de estrategia, efectividad, resultados concretos y un avance en la lucha contra la criminalidad” , manifestó.

“Para la delincuencia común, están bien lo operativos, pero para la delincuencia organizada necesitan policía secreta, detectives. Vayamos a la historia, ellos vencieron al terrorismo”, indicó.

Cifras negativas desmienten a Santiváñez

El alcalde de Magdalena destacó que Juan José Santiváñez no dejó el ministerio por razones políticas, sino debido a decisiones erróneas tanto del Gobierno como del Congreso, que permitieron que se mantuviera tanto tiempo en el cargo, a pesar de que las cifras ya mostraban una mala gestión en la cartera.

“El año pasado se batió récords de asesinatos en Lima en el Perú. Los asesinatos crecieron 36% respecto al anteaño pasado. Con esa sola cifra, el debió irse a su casa a fines de año. Otra cifra es, del 1 de enero hasta el 20 de marzo, comparado con el mismo periodo del año pasado, crecimos en 17% en asesinatos. Las cifras desmienten que el señor Santiváñez haya dejado el cargo por decisiones políticas” , remarcó.

En cuanto a los estados de emergencia, afirmó que, desde que el Gobierno los decretó, supo que no tendrían resultados positivos. “El estado de emergencia es parte de una estrategia, no la estrategia en sí. La prueba de que no ha servido es que homicidios siguen creciendo”, indicó.

Finalmente, Allison señaló que el nuevo ministro del Interior debe ser capaz de restablecer los vínculos entre el Mininter, el Poder Judicial y la Fiscalía. “El gobierno es para todos los peruanos, lo último que debemos hacer es dividir y enfrentarnos”, puntualizó.