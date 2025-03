En conferencia de prensa, representantes del Ministerio Público negaron que desde su institución se haya filtrado información sobre los casos que llevan adelante contra altos funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Esto, a raíz del anuncio del titular de Justicia, Eduardo Arana, quien informó que convocaría a una sesión del Consejo de Estado para abordar el tema de las presuntas filtraciones de las carpetas fiscales que involucran a la presidenta Dina Boluarte y sus ministros.

El mes pasado, el portal Lima Gris publicó el testimonio de dos colaboradores eficaces de la Fiscalía que no solo dejaron entrever que el ministro del Interior, quien afronta una investigación por presunto abuso de autoridad por hechos cometidos antes de ser designado en el cargo, estaba al tanto de las diligencias en su contra, sino que alistaba una estrategia para desacreditar a dicha institución.

“El EFICCOP tuvo dos testigos protegidos que brindaron su declaración en 27 de enero. Como ustedes escucharon en los medios, el 24 de febrero se entregó copias a la defensa de un investigado; es decir, durante ese mes (enero) todo se mantenía en secreto y reservado. Recién el 24 (de febrero) se entregó copia a la defensa de un investigado y el 28 de febrero se publicó el extracto de la declaración en el portal Lima Gris. ¿Quién filtró la documentación, el Ministerio Público o el abogado?”, cuestionó Mirko Cano Gamero, coordinador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

Por su parte, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas Villanueva, remarcó que quedó claro que la filtración no provino de la Fiscalía, tal como señalan desde el Ejecutivo.

“La filtración no provino de la Fiscalía, sin embargo, este y otros hechos se vienen tomando para preparar una campaña de desinformación y deslegitimación de la Fiscalía y para alentar una posible intervención de la Fiscalía, que es un organismo autónomo”, acotó.

Precisamente, cuestionó que en las últimas semanas se hayan presentado, al menos, cinco denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la que se pide su inhabilitación por 10 años.

“Habría que preguntarles a qué obedece esas denuncias (...) estamos viendo en los últimos días que hay una campaña de desinformación para desacreditar a la Fiscalía ante la opinión pública y habría que preguntarse si eso (denuncias constitucionales) no es una intención de querer intervenir la Fiscalía que, es una institución autónoma”, añadió.

“Santiváñez no está colaborando”

Respecto a la investigación que afronta Santiváñez por presunto abuso de autoridad, Cubas recordó que está pendiente la realización de una pericia para determinar si la voz que se escucha en los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, corresponde al ministro.

“Esa pericia aún no se ha realizado debido a la no colaboración del ministro. En consecuencia, el retraso que podría sufrir la investigación no se debe a la Fiscalía. Dejamos constancia que nosotros tenemos como misión investigar el delito, no perseguir a las personas, menos a los que ejercen funciones públicas. Si hay funcionarios que están investigados es porque se les ha atribuido la comisión de un delito”, acotó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afronta una investigación por el delito de abuso de autoridad. (Foto: Mininter)

Ante esta situación, el abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, sugirió que la Fiscalía podría usar otro audio de Santiváñez y utilizarla como muestra para impedir que la pesquisa no se estanque.

Al respecto, Cano Gamero evitó ahondar en la estrategia que se utilizará desde la Fiscalía; no obstante, adelantó que “seguirán avanzando en otros aspectos para recabar información”.

Ambos fiscales cuestionaron la postura adoptada por el titular del Interior, quien calificó de “show” el allanamiento a su vivienda, realizado hace algunas semanas.

“Quien les habla es un fiscal que tiene más de 22 años en la institución. Yo no hago show, yo investigo. Los fiscales acá tampoco hacen show, investigan. Entonces, yo no soy político, hago un trabajo técnico al igual que los fiscales, y respondemos con resultados”, anotó Cano. En tanto, Cubas calificó las declaraciones del ministro como “una falta de respeto”.

